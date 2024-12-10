السلسلة 2000 مكنسة كهربائية بدون كيس
قوة شفط عالية بمحرك قوي.
تنظيف قوي وصيانة سهلة، مع المكنسة الكهربائية دون كيس من السلسلة 2000 من Philips. تمتع بنتائج تنظيف مذهلة في كل مرة بفضل تقنية PowerCyclone 4 والفوهة متعددة الاستخدامات المناسبة لكل أنواع الأرضيات.
إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السلسلة 2000 مكنسة كهربائية بدون كيس
قوة شفط عالية بمحرك قوي. تصميم متين يمكنك الثقة به. 1800 واط PowerCyclone 4 فلتر Super Clean Air محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية
يولّد المحرك المتين بقدرة 1800 واط قوة شفط عالية تصل إلى 360 واط لنتائج تنظيف دقيقة.
تحافظ تقنية PowerCyclone 4 على قوة الأداء لفترة أطول
تزيد تقنية PowerCyclone 4 سرعة تدفق الهواء في الحجرة الأسطوانية لفصل الغبار عن الهواء وللحفاظ على قوة أكبر لفترة أطول.
فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات
يمكن ضبط الفوهة المتعددة الاستخدامات بسهولة باستخدام دوّاسة القدم، لاستخدام مثالي على الأرضيات الصلبة أو السجاد.
حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة
تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.
صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل
يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.
الملحق المرفق: سهل التخزين ودائمًا في متناول اليد
تم تضمين الأداة المخصصة للتشققات في المكنسة الكهربائية، للوصول إليها بسهولة واستخدامها في أي وقت.
يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من 99%* من الجسيمات
يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من 99%* من جسيمات الغبار الصغيرة، لتزويدك بهواء أنقى في منزلك.
تم التصميم والتطوير في هولندا
تم التصميم والتطوير في هولندا بضمان مجاني لمدة سنتين. سجّل معنا لطلب مكنستك عبر الإنترنت!
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المواصفات العامة
المادة الأساسية
بلاستيك اللون
أبيض قطبي وأزرق سماوي نوع المنتج
مكنسة كهربائية بدون كيس مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
82 ديسيبل قوة امتصاص
360 واط سعة كيس الغبار
1,3 لترات الكفالة
سنتان دائرة العمل نصف القطرية
8,8 م طاقة الإدخال (IEC)
1600 واط قوة الإدخال (الحد الأقصى)
1800 واط فلتر المحرك
فلتر قابل للغسل فلتر لمخرج الهواء
فلتر SuperClean Air وصلات الأنبوب
على شكل قمع مقبض الحمل
الجهة الأمامية التحكم بالطاقة
لا نوع الأنبوب
أنبوب تلسكوبي معدني من قطعتين نوع العجلات
بلاستيك مخزن الملحقات
نعم وضع الوقوف
عمودي وأفقي التقنية
PowerCyclone 4 طول سلك الطاقة
6 م
التصميم
عبوة مستدامة
100% من المواد المعاد تدويرها
الملحقات
فوهة عادية
فوهة متعددة الاستخدامات الملحقات المضمّنة
أداة تنظيف الشقوق المخزّنة
الوزن والأبعاد
طول المنتج
415 مم عرض المنتج
270 مم ارتفاع المنتج
250 مم طول الحزمة
330 مم عرض الحزمة
490 مم ارتفاع الحزمة
285 مم وزن الحزمة
6,89 كجم وزن المنتج
4,4 كجم
التوافق
الملحقات المتعلقة 1
بديل مناسب للفلتر XV1220/01
المواصفات التقنية
الفولتية
230-240 فولت التردد
50-60 هرتز
بلد المنشأ
تم الإنتاج في
الصين
متانة
دليل المستخدم
100% ورق معاد تدويره
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تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى EPA12
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