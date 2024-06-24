XC3031/61
تُظهر الغبار المخفي وتزيله بتمريرة واحدة.
يمكنك تنظيف الأرضيات بالكامل بتمريرة واحدة باستخدام المكنسة الكهربائية اللاسلكية من Philips من السلسلة 3000. تُظهر الفوهة LED الغبار والأوساخ المخفية قبل التقاطها بفضل تقنية PowerCyclone 8. كذلك تتميز بوقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة¹، ما يجعل تنظيف منزلك سهلاًإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر تقنيتنا القوية مزيجًا مثاليًا من الكفاءة والنتائج. إنها مصممة لتوفير أداء عالٍ لالتقاط الغبار، مع ضمان توفير وقت تشغيل يدوم لمدة تصل إلى 60 دقيقة في الوضع العادي¹ و15 دقيقة في وضع السرعة القصوى².
اجعل كل حركة مؤثرة بفضل الفوهة LED. حيث إنها تُظهر جزيئات الغبار الصغيرة من خلال تسليط الضوء عليها بالزاوية الصحيحة بدقة؛ حتى يمكنك معرفة المكان المراد تنظيفه بالضبط.
يمكنك تنظيف المنزل بتمريرة واحدة بفضل البطارية التي تدوم لمدة تصل إلى 60 دقيقة في الوضع العادي¹ و15 دقيقة في وضع السرعة القصوى².
يمكنك إزالة الغبار والأوساخ من الأماكن التي يصعب الوصول إليها باستخدام فوهتنا الدقيقة. إنها مصممة للانزلاق بالقرب من الجدران وقواعد الأعمدة والتقاط جزيئات الأوساخ الصعبة.
بفضل الفلاتر الثلاثة فائقة الدقة، تظل نسبة 99,9% من الغبار الدقيق والأوساخ محتجزة في الداخل³. لذا بمجرد إزالتهما من أرضيتك، يظلان محتجزين كما هما في الداخل.
يضمن المحرك الرقمي أن تتمتع المكنسة الكهربائية اللاسلكية بالمتانة والقوة.
هل تريد مواصلة التنظيف من دون إعادة الشحن؟ تعني بطاريتنا القابلة للفك أنه يمكنك استبدالها ببطارية مشحونة ومواصلة التقاط الغبار من حيث توقفت على الفور تقريبًا⁴.
هل تحتاج إلى الوصول إلى مناطق فوق مستوى سطح الأرض، مثل الخزانات من الداخل أو على الأريكة؟ تتحول المكنسة الكهربائية من Philips من السلسلة 3000 إلى مكنسة كهربائية محمولة باليد لتوفير القدرة على المناورة بسهولة، بغض النظر عن احتياجات التنظيف لديك.
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