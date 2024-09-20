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XC5041/61
نظافة مثالية على الأرضيات الصلبة والناعمة
هل منزلك غير مرتب؟ استمتع بنظافة قصوى مع المكنسة الكهربائية Philips 5000. تكتشف فوهة TriActive multi LED الغبار المخفي وتلتقط الغبار بشكل رائع على كل من الأرضيات الناعمة والصلبة. علاوة على ذلك، تضمن تقنية PowerCyclone 10 التقاط كل الأوساخ الأخرى.
شفط قوي وفعال مع تقنية PowerCyclone 10
فوهة TriActive multi LED لكل أنواع الأرضيات
لغاية 60 دقيقة في إعداد موفّر للطاقة و15 دقيقة في السرعة القصوى (2)
مزودة بوحدة Aqua للمسح
تعمل تقنية PowerCyclone 10 مع محرك PowerBlade الرقمي لتوفير تدفق هواء هائل (لغاية 840 لترًا / دقيقة (4)) وطاقة بفعالية. والنتيجة، التقاط الغبار والأوساخ بعناية مع وقت تشغيل أعلى على الأرضيات الناعمة والصلبة.
تمت هندسة فوهة TriActive Multi LED مع إجراء ثلاثي لتنظيف ما يصل إلى 99،9% من الغبار والأوساخ بتمريرة واحدة (5). تلتقط الفوهة الغبار بشكل رائع على كل من الأرضيات الناعمة والصلبة وتكتشف أصغر جزيئات الغبار، ما يرشدك إلى الأمكنة التي يجب التركيز عليها أثناء التنظيف. بالإضافة إلى تنظيف أصغر جزيئات الغبار، تلتقط الفوهة أيضًا الغبار القاسي والشعر وتنظف ما يصل إلى 3 مم بالقرب من الحواف والزوايا.
تتمتع مكنسة Philips 5000 بشاشة سهلة الاستخدام لتوجيه جلسة التنظيف بلمح البصر من خلال عرض حالة البطارية ووضع الطاقة المحدد باستمرار. تجعل الملحقات المخصصة التنظيف أكثر سهولة بعد. وتساعدك أداة التشققات الطويلة في الوصول إلى المساحات الضيقة. علاوة على ذلك، تبدل أداة الجمع 2 في 1 بسهولة ما بين الفرشاة الناعمة لإزالة الغبار عن الأسطح الناعمة وأداة التشققات العريضة لتنظيف الزوايا الصعبة.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
(1) إعداد موفّر الطاقة، محمول باليد فقط، على الأرضيات الصلبة
(2) وضع موفّر الطاقة، محمول باليد فقط / وضع السرعة القصوى، محمول باليد فقط
(3) وضع السرعة القصوى، محمول باليد فقط
(4) وضع السرعة القصوى
(5) على الأرضيات الصلبة في وضع السرعة القصوى، الحركة الواحدة للأمام والخلف تمثل تمريرة واحدة
(6) على الأرضيات الصلبة مع فوهة جافة
(7) 0,5 -5 ميكرون