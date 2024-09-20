XC7055/01
تنظيف مثالي في جميع أنحاء المنزل، بشحنة واحدة
هل ترغب في الحصول على أرضية نظيفة خالية من وبر الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء المنزل؟ تعرف على المكنسة الكهربائية اللاسلكية 7000 Pet من Philips - الرفيق اللاسلكي المثالي. تنظيف مثالي مع أقل استهلاك للبطارية (2)، بفضل تقنية PowerCyclone 12، لتنظيف المنزل بالكامل بشحنة واحدة (8).إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتكامل تقنية PowerCyclone 12 مع محرك PowerBlade الرقمي لتوليد سرعة تدفق هواء فائقة (تصل إلى 1080 لترًا/دقيقة (4)) مع التوفير في استهلاك الطاقة. تقنية PowerCyclone 12 مستوحاة من هندسة الطيران لتوفير تنظيف استثنائي من الغبار والأوساخ. وذلك ما يؤدي إلى تنظيف قوي على جميع الأسطح دون نفاد البطارية.
فوهة TriActive Smart LED مصممة بوظيفة ثلاثية لتنظيف ما يصل إلى 99,9% (5) من الغبار والأوساخ في تمريرة واحدة على أنواع مختلفة من الأرضيات. يضبط الإعداد التلقائي قوة الشفط حسب نوع الأرضية، ويتيح لك تخصيص سطوع أضواء LED لرؤية حتى أصغر جزيئات الغبار. ويمكنك أيضًا الاختيار من بين 3 أوضاع سرعة مختلفة يمكنك التحكم بها بالكامل إذا كنت تفضل ذلك. تنظِّف الفوهة مناطق الحواف والزوايا عن قرب بمسافة تصل إلى 0 مم.
يمكنك الوصول إلى كل المناطق بسهولة عن طريق تهيئة المكنسة الكهربائية حسب احتياجاتك. يمكنك تحويل العصا بسهولة إلى الوضع المحمول باليد والنقر فوق واحدة من الملحقات المزودة بدليل LED، حتى تتمكن من رؤية كل جسيمات الغبار الصغيرة في أثناء التنظيف. تساعد فوهة الحيوانات الأليفة على الحفاظ على منزلك خاليًا من الشعر الطويل والناعم، من خلال إزالة الشعر بسهولة من على الأسطح المختلفة - ومن بينها الأريكة أو سرير الحيوانات الأليفة. أداة تنظيف الشقوق الطويلة تساعد على الوصول إلى المساحات الضيقة. أداة 2 في 1 تجمع بين فرشاة ناعمة لتلميع الأسطح الحساسة وأداة تنظيف للشقوق الواسعة.
يمكنك إنجاز المهمة في جولة واحدة! بشحنة واحدة، تقوم المكنسة الكهربائية من سلسلة Philips 7000 بتنظيف أكثر من 360 مترًا مربعًا في الوضع الاقتصادي وأكثر من 135 مترًا مربعًا في وضع السرعة القصوى (3). حتى في وضع السرعة القصوى، يمكنك تنظيف المنزل بالكامل. تتوفر بطاريات إضافية وشاحن سريع (XV1797) لاستخدامهما ملحقات لمضاعفة هذه التغطية.
تتيح لك الشاشة الرقمية التحكم في الجهاز وتقدم لك جميع المعلومات التي تحتاج إليها في أثناء جلسة التنظيف وبعدها. يمكنك تعديل السطوع والسرعة بسهولة عبر الشاشة. إذا كان الفلتر ممتلئًا، فستحصل على إشعار. فائقة الذكاء.
لماذا لا تجري تنظيفًا سريعًا بالماء في أثناء عملية التنظيف للحصول على تنظيف شامل في جولة واحدة؟ تستخدم وحدة Aqua سهلة التركيب والفك قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة لإزالة مجموعة متنوعة من البقع في أثناء التنظيف.
استمتع بجودة هواء أفضل في المنزل بفضل نظام التصفية المضاد للحساسية الذي يلتقط أكثر من 99,9% (9) من حبوب اللقاح، وشعر الحيوانات الأليفة، وعث الغبار، وجزيئات الغبار الناعمة الأخرى، ما يوفر بيئة صحية أكثر للأشخاص الذين يعانون من الحساسية. ولجميع الأشخاص!
مكنسة كهربائية موثوقة، مصممة ومصنوعة لتوفر جلسات تنظيف قوية بمرور الوقت. ضمان لمدة عامين. حائزة على جائزة تصميم IF لعام 2024. معتمدة من مؤسسة DEKRA. يتضمن هذا المنتج بلاستيك معادًا تدويره. لكل ألف مكنسة كهربائية لا سلكية من Philips تُباع، نخفض استخدام البلاستيك البِكر بما يصل إلى 1,422,500 شريط بلاستيكي.
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المواصفات العامة
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التصميم
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الوزن والأبعاد
التوافق
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