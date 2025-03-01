XP9202/10
حلاقة دقيقة تدوم طويلاً، وراحة للبشرة بالذكاء الاصطناعي
تتميز آلة الحلاقة i9000 Prestige من Philips بنظام حلاقة الرفع والقص بحركة ثلاثية ورأس مدمج مرن يتحرك بنطاق 360 درجة لقص الشعر على مستوى البشرة، حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها. وبفضل الذكاء الاصطناعي، تستشعر تقنية SkinIQ وتوجه وتتكيف لتوفير الراحة للبشرة بالذكاء الاصطناعي.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعمل نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الحاصل على براءة الاختراع على رفع الشعر عن جذوره برفق لحلقه بدقة تصل إلى 0,00 مم على مستوى البشرة من دون إيذائها والحصول على نتائج حلاقة تدوم طويلاً.
رؤوس مدمجة مرنة بالكامل وأصغر حجمًا تناسب أنماط تمدد البشرة لتتكيف ديناميكيًا مع كل منحنيات الوجه لضمان ملامسة البشرة باستمرار بدقة أكبر بنسبة 20%* لالتقاط الشعيرات التي يصعب الوصول إليها في منطقة الرقبة وتحت الأنف. دقة تامة في كل محيط الوجه.
إنَّ شفرات Dual SteelPrecision التي تدور بزاوية 360 درجة تلتقط الشعر الذي ينمو في اتجاهات مختلفة، مع 7 ملايين حركة قص في الدقيقة، لتوفير حلاقة فعالة حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام.
يقرأ نظام الحماية من الضغط المدعوم بالذكاء الاصطناعي مستوى الضغط الذي تستخدمه ويوفر لك تنبيهات ضوئية في الوقت الحقيقي، ما يساعد على ضبط مستوى الضغط المناسب لتوفير الراحة المثالية للبشرة والتمتع بحلاقة مخصصة تناسبك احتياجاتك تمامًا.
توفر أحدث تقنياتنا لحماية البشرة انزلاقًا أكثر انسيابية بنسبة 50% على البشرة** بفضل الغلاف الماص للماء الذي يحتوي على ما يصل إلى 500,000 حبيبة تقنية دقيقة لكل سنتيمتر مربع لتقليل الاحتكاك وتوفير أقصى درجات الراحة.
يقرأ المستشعر الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية ويتكيف تلقائيًا مع قوة القص لتوفير حلاقة سهلة ولطيفة، حتى مع اللحية الكثيفة.
يمكنك إقران آلة الحلاقة بتطبيقنا لتعديل روتين الحلاقة وطريقتها إلى أفضل ما يمكن. واستمتع بإرشادات في الوقت الحقيقي ونصائح الحلاقة المخصصة التي تساعدك على الحصول على أفضل إطلالة والشعور بأفضل حالاتك كل يوم.
تأتي آلات الحلاقة هذه بتصميم يضمن الراحة والأمان ويدوم طويلاً، فالبطارية والمحرك مصممان ليدوما حتى 5 سنوات، والشفرات ذاتية الشحذ مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة لتدوم سنتين من تاريخ الاستبدال.
اشحن آلة الحلاقة الخاصة بك بالكامل خلال ساعة واحدة باستخدام القاعدة الأنيقة. قاعدة مصممة لشحن جهازك بشكل مريح وتخزينه بشكل أنيق. هل أنت في عجلة من أمرك؟ ضع آلة الحلاقة على القاعدة لمدة 5 دقائق واحصل على طاقة كافية لحلاقة كاملة.
عدّل روتين الحلاقة وفقًا لاحتياجاتك. تتميز آلة الحلاقة هذه بأنها مقاومة للماء بنسبة 100% لتسمح لك بالحلاقة الجافة أو الرطبة المنعشة حسب راحتك. يمكنك الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة حتى في أثناء الاستحمام.
نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support
تأتي آلة الحلاقة i9000 Prestige معبأة بعناية في حقيبة سفر مثالية للسفر أو للحفاظ على الآلة عند عدم استخدامها.
جميع آلات الحلاقة i9000 لدينا مصنوعة من مكونات عالية الجودة تدوم طويلاً وتأتي مغلفة بمواد قابلة لإعادة التدوير، كما يتم إنتاج شفراتنا في مصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
آلة لطيفة على البشرة وسهلة الاستخدام تحدد الشارب والسوالف بشكل أفضل مع أداة التشذيب الدقيقة القابلة للتثبيت.
الملحقات
البرامج
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.