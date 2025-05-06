ارتقِ بروتين التنظيف إلى المستوى التالي من خلال التكنيس والمسح بتمريرة واحدة. تضمن قوة الشفط¹ العالية للروبوت تنظيفًا دقيقًا، ما يزيد من قوته على البسط لتصبح الأرضيات نظيفة تمامًا. يتم التحكم في كل الخيارات بسهولة باستخدام تطبيق HomeRun.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تكنيس ومسح بتمريرة واحدة، نظف الغبار والأوساخ من دون مجهود
يكنس الروبوت الأرضيات الصلبة ويمسحها بتمريرة واحدة للتعامل مع طبقة الغبار الصغيرة التي تتراكم على الأرض كل يوم. فهو يزيل جسيمات الغبار الأصغر حجمًا مقارنة مع التكنيس وحده، ما يضمن أن يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.
قوة شفط قوية للغاية لالتقاط الغبار والأوساخ
يتمتّع الروبوت بقوة شفط مضاعفة¹ حتى يتمكن من التقاط الأوساخ الكبيرة، مثل الفتات وشعر الحيوانات الأليفة. كما أنه يعتني بالأوساخ اليومية المتراكمة على الأرضية، بالإضافة إلى إزالة الغبار الدقيق من السجاد والبسط².
يزيد قوة الشفط تلقائيًا على السجاد
يزيد الروبوت قوة الشفط تلقائيًا عندما يمرّ على سجاد أو بساط لالتقاط جسيمات الغبار الصغيرة المخبأة داخل السجاد².
تغطية قصوى لأرضيتك: لا يفّوت أي بقعة
حوّل تجربة التنظيف الخاصة بك بواسطة روبوت التكنيس والمسح وتكنولوجيا رادار LDS، الذي يمسح المنزل ضوئيًا بنطاق 360 درجة من أجل الحصول على خريطة دقيقة له. فهو يتحرك من دون مجهود عبر الغرف المتعددة بدقة لا مثيل لها لضمان تغطية دقيقة للأرضيات. استمتع ببيئة فائقة النظافة حتى في ظروف الضوء الخفيف.
خصص عملية التنظيف وصممها لتتناسب مع حاجات منزلك
تم تصميم تطبيق روبوت HomeRun من Philips ليتم استخدامه بشكل سهل وفطري. فهو يتميز بإرشادات خطوة بخطوة ومقاطع فيديو مفيدة لضمان أنك ستستفيد من الروبوت الخاص بك إلى أقصى درجة. يتواصل التطبيق مع الروبوت ليتحكم به ويبلّغ عن عمله ويحدّث أداءه في التنظيف أينما كنت، ويريك بالوقت المباشر أين نظف الروبوت. حدد كيف تريد أن تنظف كلّ غرفة وحدد الأماكن التي لا تريد للروبوت أن يدخلها أو قم بجدولة حصة تنظيف لتعود إلى منزلك وتجد الأرضية نظيفة تمامًا.
عملية تنظيف لمدة تصل إلى 120 دقيقة بعد عملية شحن واحدة
اختبر التنظيف من دون مقاطعة ومن دون القلق من البطارية، إذ يعمل الجهاز لما يصل إلى 120 دقيقة³، وهي مدة كافية لتنظيف ما يصل إلى 120 مترًا مربعًا بشحنة واحدة. عندما تنقص البطارية، يقوم الروبوت بشحن نفسه تلقائيًا. وعندما يتم تشحن البطارية، سيعود الروبوت للمكان الذي توقف فيه ليكمل التنظيف.
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
المادة الأساسية
بلاستيك ABS
اللون
أزرق داكن
الوظائف
تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
نوع المنتج
المكنسة الكهربائية الآلية
وظيفة التنظيف الرطب
نعم
تنظيف معزز للسجاد
نعم
نوع الفرشاة الرئيسية
فرشاة مطاطية مع شعيرات
فرشاة رئيسية قابلة للرفع
لا
نوع الفلتر
فلتر EPA 11 قابل للغسل
فك الشعر المتشابك
لا
عدد الفُرش الجانبية
المرحلة الأولى
تقنية التمسيح
ممسحة غير نشطة
ممسحة قابلة للرفع
لا
يمكن استخدامها مع المنظفات
لا
نوع التوجيه
LDS
اكتشاف العوائق الصغيرة
لا
القدرة على تخطي العوائق
حتى 17 مم
اكتشاف الأوساخ
لا
اكتشاف تلقائي للسجاد
لا، قم بإنشاء مناطق تخطي التمسيح في التطبيق
الاتصال بالإنترنت
الاتصال عبر Wi-Fi، النطاق المزدوج
نطاق Wi-Fi
2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
التوافق مع المنزل الذكي
نعم، تحكم أساسي عبر Alexa وGoogle Assistant
سعة خزان الماء النظيف (في الروبوت)
300 مل
سعة حاوية الغبار (في الروبوت)
380 مل
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
نعم
مصباح الطاقة
نعم
مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
≤ 68 ديسيبل
وظيفة الشحن التلقائي
نعم، سيتم الشحن عندما تكون البطارية فارغة وسيواصل من حيث توقف عند إنهاء عملية الشحن.
وقت تشغيل البطارية
لغاية 120 دقيقة
وقت إعادة الشحن
5,5 ساعات بحد أقصى
قدرة البطارية
2600 مللي أمبير في الساعة
البطارية القابلة للإزالة
نعم
الشهادات
CB
قوة امتصاص
6000 باسكال
منتج ببطارية
نعم
نوع البطارية
ليثيوم أيون
الفولتية
14.4 فولت
التردد
50/60
الكفالة
2 عاماً
إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
نعم
تم الإنتاج في
الصين
الوزن والأبعاد
طول الحزمة
48,3 سم
عرض الحزمة
14,7 سم
ارتفاع الحزمة
42,7 سم
وزن الحزمة
8 كجم
طول المحطة
14,6 سم
عرض المحطة
5,5 سم
ارتفاع المحطة
9 سم
وزن المحطة
0.337 كجم
طول الروبوت
34,5 سم
عرض الروبوت
34,5 سم
ارتفاع الروبوت
9,7 سم
وزن الروبوت
3.1 كجم
التوافق
الملحقات المتعلقة 1
XV1433/00
الملحقات المتعلقة 2
XV1430/00
الملحقات المرفقة 1
2 × ممسحة قابلة للغسل
الملحقات المرفقة 2
1 × فلتر قابل للغسل
الملحقات المرفقة 3
فرشاة رئيسية واحدة
الملحق المرفق 4
1 × فرشاة جانبية
الملحق المرفق 5
1 × بديل
الملحق المرفق 6
1 × سلك طاقة
الملحق المرفق 7
1 × ملحق الفرشاة
الملحق المرفق 8
1 × محطة شحن
المواصفات التقنية
الطاقة
15 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
112 مللي أمبير
عدد الوحدات في الحزمة
المرحلة الأولى
مستشعر اكتشاف السجاد
لا
مستشعرات مضادة للسقوط لاكتشاف المنحدرات
نعم
الباحث عن القاعدة
نعم، جهاز استقبال وإصدار إشارات الأشعة تحت الحمراء