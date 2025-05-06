ضمان لمدة عامين
XU5100/11
الميزات الجيدة تأتي في جهازين
استمتع بأرضيات خالية من البقع مع روبوت HomeRun من سلسلة 5000 من Philips. فهو يتميز بحركة المسح الهائلة والشفط القوي معًا لإزالة الغبار أكثر من التنظيف بالمكنسة الكهربائية وحدها، لمنزل يلمع من دون عناء. عش أكثر ونظّف أقل.
مسح هائل ومضاعفة المماسح للمعان ناصع
أصغر في الحجم، أقوى في الطاقة¹
لا داعي للترتيب قبل جلسة التنظيف
فرشاة مضادة للتشابك لتقليل الصيانة
راحة 70 يومًا مع قاعدة التفريغ الذاتي
يقوم الروبوت بتكنيس الأرضيات الصلبة ومسحها بتمريرة واحدة، حيث يعالج بفعالية طبقة الغبار الدقيقة التي تتراكم يوميًا، وكذلك الفوضى الأكثر صعوبة مثل آثار المخالب الموحلة والبقع. صُممت المماسح المزدوجة للروبوت لتكون لطيفة على الأسطح وقوية في الوقت نفسه على الأوساخ. بفضل سعة خزان المياه المجهز لتلبية كل احتياجاتك في عملية المسح بتمريرة واحدة، ما يوفر لك الوقت والجهد. استمتع بأرضيات خالية من البقع واضمن نظافة القدمين بثقة حتى وأنت حافي القدمين.
استمتع بقوة مضاعفة مع قوة الشفط التي لا مثيل لها التي تبلغ 10000 باسكال مربع. لا يتعلق الأمر فقط بالتعامل مع الفتات الظاهر وشعر الحيوانات الأليفة؛ بل يتعلق بالتعمق أكثر. اختبر مستوى جديدًا من التنظيف يضمن لك التقاط حتى أكثر الأوساخ المخفية، ما يجعل أرضياتك نظيفة ومنزلك منعشًا.
استمتع بنحو 70 يومًا³ من الراحة من دون عناء مع قاعدة التفريغ الذاتي الأنيقة. يفرغ الروبوت نفسه تلقائيًا في قاعدة التفريغ الذاتي. تتميز القاعدة بكيس صغير الحجم سعة 3.0 لترات ويمكن أن يحمل كميّة غبار وأوساخ تصل إلى 70 يومًا ليريحك من عناء الإفراغ. يمكن التخلص من الكيس الصغير الشامل بشكل صحي من دون تناثر الغبار ما يجعله مثاليًا لمرضى الربو والحساسية.
مقارنةً بالسلسلة HomeRun 7000
تم اختباره على أرضية صلبة بأعلى مستوى شفط
حسب كثافة الاستخدام وسياقه
تختلف النتائج حسب كثافة الاستخدام وسياقه
حسب كثافة الاستخدام وسياقه