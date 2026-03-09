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  • وداعًا للممسحة التقليدية، مرحباً OneUp! وداعًا للممسحة التقليدية، مرحباً OneUp! وداعًا للممسحة التقليدية، مرحباً OneUp!

    Philips OneUp منظف الأرضيات

    XV1892/02

    وداعًا للممسحة التقليدية، مرحباً OneUp!

    عزز أداء الممسحة الكهربائية OneUp كم فيليبس مع المنظف المصمم خصيصًا لها. يضمن لمعانًا على جميع أنواع الأرضيات، تاركًا منزلك منعشًا ونظيفًا. مثالي للاستخدام على الأرضيات الصلبة والأسطح الحساسة والفوضى اليومية.

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    Philips OneUp منظف الأرضيات

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    مراجعة كل المماسح الكهربائية

    وداعًا للممسحة التقليدية، مرحباً OneUp!

    المعنى الحقيقي للنظافة يبدأ الآن.

    • يطيل عمر الممسحة: تركيبة سهلة ومثالية للجرعات تقلل من التآكل.
    • جرعات سهلة مع عبوات تكفي لـ 40 استخدامًا: تركيبة مركزة للغاية توفر تنظيفًا لطيفًا.
    • تجفيف سريع: أداء أسرع بنسبة 50% من المماسح اليدوية للحصول على نظافة مثالية.**
    • حل اقتصادي: خرطوشة واحدة تغني عن ثلاث زجاجات من المنظفات العادية.
    • آمن للحيوانات الأليفة والعائلة: يحافظ على الأسطح ويعزّز بيئة صحية في المنزل.
    مطور خصيصًا للممسحة الكهربائية Philips OneUp

    مطور خصيصًا للممسحة الكهربائية Philips OneUp

    تم تصميم منظف الأرضيات فائق التركيز Philips OneUp خصيصًا للممسحات الكهربائية Philips OneUp. يضمن أداء تنظيف متميز، ويطيل عمر ممسحتك مع كل استخدام.

    جرعات سهلة ومثالية

    جرعات سهلة ومثالية

    تثبت خرطوشة منظف الأرضيات فائق التركيز Philips OneUp بسهولة في خزان الماء النظيف بالممسحة الكهربائية، مما يوفر جرعات مثالية وسهلة للحصول على أرضيات نظيفة تمامًا.

    تجفيف أسرع بنسبة 50% وتنظيف مثالي بفضل وسادات OneUp**

    تجفيف أسرع بنسبة 50% وتنظيف مثالي بفضل وسادات OneUp**

    امسح وجفف في وقت واحد للحصول على أرضيات نظيفة تمامًا. توفر وسادات Philips OneUp القابلة للاستبدال ترطيبًا مثاليًا ومتساويًا مع تجفيف أسرع بنسبة 50%**

    خرطوشة واحدة تحل محل ما يصل إلى 3 زجاجات من المنظف العادي

    خرطوشة واحدة تحل محل ما يصل إلى 3 زجاجات من المنظف العادي

    تضمن التركيبة فائقة التركيز لمنظف الأرضيات Philips OneUp أن الخرطوشة الواحدة تكفي لما يصل إلى 40 جلسة تنظيف، مما يضمن أداءً طويل الأمد.

    لطيف على الأرضية وعلى البيئة

    لطيف على الأرضية وعلى البيئة

    تركيبة Philips OneUp قابلة للتحلل البيولوجي بنسبة 98%**** لتنظيف أكثر استدامة.

    محلول تنظيف آمن للعائلة والحيوانات الأليفة

    محلول تنظيف آمن للعائلة والحيوانات الأليفة

    منظف آمن للعائلة والحيوانات الأليفة بتركيبة مركزة للاستخدام اليومي الآمن مع كمية أقل من المنظفات.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الوزن مع التغليف
      0.16 كجم
      سعة العبوة
      40 مل
      أبعاد العبوة (الطول×العرض×الارتفاع)
      3*3*8 سم
      عدد العبوات المضمنة
      2
      الوزن الكامل
      0.1 كجم
    Badge-D2C

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