تصميم باللون الأبيض لبيئة الرعاية الصحية

يتميّز جهاز التحكّم عن بُعد هذا بتصميم باللون الأبيض وحواف مستديرة، ما يمنحه مظهرًا نظيفًا وسهل الاستخدام، وما يجعله مثاليًا للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية. إن الأزرار الأساسية مرمّزة بالألوان وموضوعة بشكل ملائم، ما يضمن سهولة التشغيل.