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تلفزيون احترافي

24HFL3014P/12
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    تلفزيون احترافي

    24HFL3014P/12

    تحكّم بزمام الأمور

    اعرض المزيد من المحتوى مع تلفزيون احترافي ومستقل، بسعر مقبول. يُساعد حل CMND السهل على تشغيل الشاشات المتصلة وإدارتها بسهولة. استفد من تركيب بسيط وسريع ومن صفحة ترحيب تظهر على الشاشة وتسهل برمجتها.

    تلفزيون احترافي

    تحكّم بزمام الأمور

    اعرض المزيد من المحتوى مع تلفزيون احترافي ومستقل، بسعر مقبول. يُساعد حل CMND السهل على تشغيل الشاشات المتصلة وإدارتها بسهولة. استفد من تركيب بسيط وسريع ومن صفحة ترحيب تظهر على الشاشة وتسهل برمجتها.

    تحكّم بزمام الأمور

    اعرض المزيد من المحتوى مع تلفزيون احترافي ومستقل، بسعر مقبول. يُساعد حل CMND السهل على تشغيل الشاشات المتصلة وإدارتها بسهولة. استفد من تركيب بسيط وسريع ومن صفحة ترحيب تظهر على الشاشة وتسهل برمجتها.

    تلفزيون احترافي

    تحكّم بزمام الأمور

    اعرض المزيد من المحتوى مع تلفزيون احترافي ومستقل، بسعر مقبول. يُساعد حل CMND السهل على تشغيل الشاشات المتصلة وإدارتها بسهولة. استفد من تركيب بسيط وسريع ومن صفحة ترحيب تظهر على الشاشة وتسهل برمجتها.

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      مشغّل بواسطة CMND

      • EasySuite

      CMND and Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

      تسمح ميزة CMND and Control بتكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من موقع مركزي من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. قم بتحديث كل الشاشات وإدارتها بأقل جهد ممكن، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.

      متوافق مع MyChoice. حل مضمّن للدفع مقابل المشاهدة

      قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز أو بطاقة.

      تباهَ بعلامتك التجارية. أضِف شعار علامتك التجارية إلى واجهة مستخدم التلفزيون

      يوفر لك تلفزيون Philips الاحترافي واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعارك أو خلفيتك المخصصة بسهولة إلى القائمة لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.

      خريطة قنوات مختلطة للجمع ما بين القنوات التناظرية والرقمية

      قائمة موحّدة للقنوات تتضمن القنوات الرقمية والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيف بالتنقل ما بين القنوات التناظرية والرقمية بسلاسة.

      غطاء خلفي شفاف لرؤية المواد المخفية

      سيكشف الغطاء الخلفي الشفاف المواد المخفية داخل التلفزيون، ويُعدّ مناسبًا للتثبيت في السجون ومراكز الاحتجاز بشكل خاص.

      استهلاك منخفض للطاقة لإطالة عمر البطارية

      بفضل وظيفتَي الساعة والمنبه البسيطتَين وإضاءة LED الخلفية التي يتم إيقاف تشغيلها تلقائيا، ينخفض استهلاك الطاقة. كل ما يلزم لتشغيل الساعة لمدة سنة هو بطارية AA واحدة.

      نسخ USB الأولي الفوري. قم بتكوين أجهزة التلفزيون الاحترافي بسرعة تامة

      لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        • تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        • E-LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        60  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        24  بوصة
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768 بكسل
        السطوع
        250  cd/m²
        زاوية العرض
        178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        6 (2‏x‏3)  واط
        مكبرات صوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        ميزات الصوت
        • AVL
        • جهير ديناميكي
        • صوت محيطي مذهل
        • Dolby MS10

      • التصميم

        اللون
        أسود
        الميزات
        غطاء خلفي شفاف

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        هوائي
        IEC-75
        HDMI1
        • ARC
        • HDMI 1.4
        HDMI2
        HDMI 1.4
        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        إدخال الصوت DVI
        مقبس صغير
        إدخال VGA
        D-sub بـ 15 دبوسًا
        Scart
        • CVBS
        • RGB

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3.2
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        USB1
        USB 2.0

      • تحسين الاتصال

        HDMI
        ARC‏ (HDMI1)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        Scart
        تشغيل scart

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        • Now&Next
        • MHEG
        • تلتيكست
        • الترجمات
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        • تنسيق الصورة
        • تحكم مستقل بمستوى الصوت
        التحكم المحلي
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (جانب)

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
        CMND&Control
        • إدارة عن بعد عبر RF
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • محرر القنوات بدون اتصال
        العلامة المتوفرة لديك
        • شعار الترحيب
        • شاشة رئيسية قابلة للتخصيص
        توليد الدخل
        MyChoice
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • النسخ الأولي الفوري
        • عبر USB/RF
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        • قناة التنشيط
        • أصوات التنشيط
        الساعة
        • زر جهاز التحكم عن بعد يضيء في الظلام
        • الساعة التي تظهر على الشاشة
        القنوات
        • القائمة المدمجة
        • محرر القنوات بدون اتصال
        التحكم
        منع التحديث التلقائي للقنوات
        التحكم بالطاقة
        بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
        تشغيل التحكم
        • قناة
        • الميزة
        • نمط الصورة
        • تنسيق الصورة
        • نمط الصوت
        • مستوى الصوت
        • لغة القائمة
        جهاز تحكم عن بُعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        • زر لإظهار الساعة يضيء في الظلام
        غير قابل للسرقة
        • الحماية من سرقة البطارية
        • قفل Kensington
        اللغات
        التحكّم بلغة الضيوف

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
        الراحة
        • خرج سماعة الرأس
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        • كشف سماعة الرأس
        أمان
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق

      • الوسائط المتعددة

        توصيلات الوسائط المتعددة
        USB
        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • حامل من الأطراف
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1903A/12
        اختياري
        • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1604B/12 مخصّص لأماكن الرعاية الصحية
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        E
        رقم تسجيل EPREL
        1069369
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        17  واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • وضع Eco
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        560  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        336  ملليمترًا
        تعيين العمق
        35‏/45  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        560  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        336  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        124  ملليمترًا
        وزن المنتج
        3.1  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        3.2  كلغ
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        • M4
        • 75 x‏ 75 ملم

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • إن التصميم والمواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار
          Philips & AGT partnership

          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

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