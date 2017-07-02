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شاشة LED

27BDL9015L/00
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    شاشة LED

    27BDL9015L/00

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    أطلِق العنان لمخيّلتهم واعرض المحتويات بطريقة سلسة. فالخيارات لا تحصى مع حائط شاشات LED الاحترافية L-Line. تصميم بدون إطار خارجي وزاوية مشاهدة عريضة وسطوع مذهل، لضمان عرض محتويات تخطف الأنظار، بغض النظر عن حجمها. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LED

    تخطَّ الحدود

    أطلِق العنان لمخيّلتهم واعرض المحتويات بطريقة سلسة. فالخيارات لا تحصى مع حائط شاشات LED الاحترافية L-Line. تصميم بدون إطار خارجي وزاوية مشاهدة عريضة وسطوع مذهل، لضمان عرض محتويات تخطف الأنظار، بغض النظر عن حجمها. إكتشف كلّ المميزات

    تخطَّ الحدود

    أطلِق العنان لمخيّلتهم واعرض المحتويات بطريقة سلسة. فالخيارات لا تحصى مع حائط شاشات LED الاحترافية L-Line. تصميم بدون إطار خارجي وزاوية مشاهدة عريضة وسطوع مذهل، لضمان عرض محتويات تخطف الأنظار، بغض النظر عن حجمها. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LED

    تخطَّ الحدود

    أطلِق العنان لمخيّلتهم واعرض المحتويات بطريقة سلسة. فالخيارات لا تحصى مع حائط شاشات LED الاحترافية L-Line. تصميم بدون إطار خارجي وزاوية مشاهدة عريضة وسطوع مذهل، لضمان عرض محتويات تخطف الأنظار، بغض النظر عن حجمها. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل السلسلة L-Line

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      حائط شاشات LED بدون إطار خارجي.

      • 27 بوصة
      • تقنية Direct View LED

      غطاء كبل خلفي مضمّن، لتنظيم الكبلات بسهولة تامة

      تتميّز شاشة LED الاحترافية من Philips بأغطية كبلات خلفية مضمّنة، للحفاظ على ترتيب كبلات الطاقة والبيانات. يمكن توصيل حجرات الشاشات بسلسلة تعاقبية، للطاقة والبيانات على حد سواء. يسمح لك هذا الأمر بتقليل الفوضى أو تسريع الثبيت.

      احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام مختلفة

      ما عليك سوى توصيل حجرات شاشات LED متعددة للحصول على الدقة التي تريدها؛ سواء أكانت 4K أو 8K أو حتى دقة أعلى. مقارنة بشاشات LCD، تتميّز شاشات LED بمعدلات تحديث أعلى، لتزويدك بصور أسلس. فبغض النظر عن التطبيق، ستبهر جمهورك بجودة صور فائقة الوضوح.

      وحدات LED يمكن الوصول إليها من الجهة الأمامية، لصيانة سهلة

      يمكن الوصول إلى المعدّات الإلكترونية الداخلية بسهولة تامة لصيانتها. يمكن إزالة كل من وحدات LED الثماني المتوفرة في الحجرة باستخدام أداة JIG مغناطيسية، تسمح برفع الوحدة وإخراجها من الجهة الأمامية.

      شاشة LED. جودة صور رائعة. اتساق مثالي

      احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام ومستويات دقة مختلفة. تتميّز حجرات LED الاحترافية من Philips بتصميم معياري، ما يسمح لك بالتكيّف مع أي مساحة؛ إذ يمكنك تركيب شاشات واسعة وغامرة أو تجميع أنماط مثيرة للاهتمام. احصل على حائط شاشات بسهولة تامة، يمتدّ بسلاسة حول المداخل وغيرها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        السطوع قبل المعايرة
        750 نت
        السطوع بعد المعايرة
        650 نت
        حرارة اللون الافتراضية
        6500 ± 500 كلفن
        نطاق ضبط حرارة اللون
        4000 ~ 9500 كلفن (بحسب البرنامج)
        زاوية العرض (أفقية)
        160  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        160  درجة
        تجانس السطوع
        >=97%
        نسبة التباين (نموذجي)
        >=3000:1
        المعايرة (السطوع/اللون)
        معتمد
        معدل التحديث (هرتز)
        1920~3840
        تردد الإطار (هرتز)
        50 و60
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • تحسين التباين الديناميكي
        • شاشة بنطاق ألوان واسع
        الوضعية
        أفقي
        الاستخدام
        على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، في الداخل

      • الراحة

        التوصيل الحلقي للإشارة
        RJ45
        سهولة التثبيت
        • آلية القفل للحجرة
        • براغي مرشدة
        • وزن خفيف
        التوصيل الحلقي للطاقة
        لبيئات 230 فولت: 8 حجرات أو أقل، لبيئات 110 فولت: 4 حجرات أو أقل

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        -20~45  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20~50  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        10~80%
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        10~85%

      • الطاقة

        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (واط)
        <=160  واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        <=53  واط
        فولطية الإدخال
        تيار متردد 100~240 فولت (50 و60 هرتز)
        قيمة BTU للمتر المربع
        2624 BTU/م2

      • متفرقات

        الكفالة
        سنتان
        الموافقات التنظيمية
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • التوافق الكهرومغناطيسي، الفئة B
        • إعلان المورد عن المطابقة التابع لهيئة الاتصالات الفيديرالية، القسم 15
        • EN55035

      • الحاوية

        حجم الحجرة (مم)
        608‏x‏342‏x‏55
        قطر الحجرة (بوصة)
        27.5
        دقة الحجرة (العرض x الطول)
        384×216
        الوزن (كجم)
        8(+/-0,4كلغ)
        وحدات البكسل في الحجرة (نقطة)
        82944
        مساحة الحجرة (م2)
        0,2079
        وصلة البيانات
        RJ45
        وصلة الطاقة
        مدخل/مخرج(C14‏/C13)
        بنية الحجرة
        ألومنيوم مصبوب في قالب
        كمية بطاقة الاستقبال
        قطعتين
        مواصفات بطاقة الاستقبال
        A5S plus
        العلامة التجارية لبطاقة الاستقبال
        Novastar

      • الوحدة

        نوع LED
        SMD 1010 سلك نحاسي
        بنية وحدات البكسل
        1R1G1B
        فترة استهلاك مصابيح LED (ساعات)
        100000
        حجم الوحدة (العرض x الارتفاع x العمق في الـ مم)
        152‏x‏171‏x‏10
        المسافة بين وحدات البكسل (مم)
        1.583
        دقة الوحدة (العرض والارتفاع بوحدات البكسل)
        96‏x‏108

      • الملحقات

        كبل التوصيل الحلقي للطاقة
        1 قطعة
        كبل LAN ‏(RJ45،‏ CAT-5)
        1 قطعة
        قطعة التوصيل المشتركة
        4 قطع
        البراغي
        4 قطع (M8*20) (برغي سداسي داخلي)
        QSG
        1 قطعة

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