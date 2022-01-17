أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة Q-Line
تميّز
أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.
تميّز
أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة Q-Line
تميّز
أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer
حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.
مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
189,3
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
74,5
بوصة
دقة اللوحة
3840 x 2160
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
السطوع
400
cd/m²
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
دقة البكسل
0,4296 x 0,4296 مم
ألوان الشاشة
1.07 مليار
تقنية اللوحة
IPS
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
صورة سريرية
إعداد D-Image مسبقًا (توافق مع القسم 14 من التصوير الرقمي والاتصالات في الطب)
الضباب
1%
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
1024 × 768، 60، 70، 75 هرتز
1152 × 864، 75 هرتز
1152 × 870، 75 هرتز
1280 × 720، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بوصة، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
720p، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز
إمكانية الاتصال
إدخال الفيديو
DVI-I (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 3)
USB 2.0 (عدد 2)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
تحكم خارجي
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
توصيلات أخرى
OPS
الراحة
الوضعية
أفقي (18/7)
عمودي (18/7)
مصفوفة متجانبة
لغاية 10 × 15
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
بدء التشغيل
تأخير التشغيل
حالة التشغيل
التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
نافذة بدء التشغيل
تمكين / تعطيل شعار Philips
شروط التشغيل
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
الارتفاع
0 ~ 3000 م
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
0 ~ 40
درجة مئوية
الطاقة
استهلاك الطاقة (نموذجي)
180
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
320 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
مأخذ كهربائي رئيسي
100 - 240 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الملحقات
الملحقات المضمّنة
كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
شعار Philips (x1)
سلك طاقة التيار المتردد
غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
دليل البدء السريع (x1)
جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
كبل السلسلة التعاقبية RS232 (عدد 1)
غطاء USB وبرغي (عدد 1)
أداة تثبيت الأسلاك (x3)
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
العربية
الإنكليزية
الفرنسية
الألمانية
الإيطالية
اليابانية
البولندية
الروسية
الأسبانية
الصينية المبسطة
التركية
الصينية التقليدية
الموافقات التنظيمية
CE
FCC، الفئة أ
CB
BSMI
EPA
VCCI
وحدة الاتصال
ETL
EMF
PSB
الكفالة
ضمان لمدة 3 سنوات
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
H.264
JPEG
MPEG
WMV3
تشغيل صور USB
BMP
JPEG
PNG
تشغيل صوت USB
AAC
WMA
MPEG
HEAAC
الأبعاد
تعيين العرض
1683,5
ملليمترًا
تعيين الارتفاع
961,7
ملليمترًا
تعيين العمق
69,5 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 91,8 مم (العمق على المقبض)
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
66,28
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
37,86
بوصة
تعيين العمق (بوصة)
2,74 (عند التركيب على الحائط)، 3,61 (على المقبض)
بوصة