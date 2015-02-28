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  • استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    BDL3230QL/00

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.

    Signage Solutions شاشة Q-Line

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    مراجعة كل السلسلة Q-Line

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    بأداء استثنائي وذكي

    • 32 بوصة
    • إضاءة LED الخلفية المباشرة
    • تقنية Full HD
    تمتع بإدارة شبكتك والتحكم بها عن بُعد بواسطة SmartControl

    تمتع بإدارة شبكتك والتحكم بها عن بُعد بواسطة SmartControl

    تسمح لك ميزة SmartControl بالتحكم بشبكة الشاشات وإدارتها عن بعد عبر RJ45 وRS232C. يمكنك أيضًا ضبط كل إعدادات الشاشات بسهولة، بما في ذلك الدقة والسطوع والتباين ونسخ الإعدادات عبر شبكتك الكاملة.

    إدارة المحتوى بشكل مجاني وسهل الاستخدام مع SmartCMS

    إدارة المحتوى بشكل مجاني وسهل الاستخدام مع SmartCMS

    إن نظام إدارة المحتويات مجاني وسهل الاستخدام، وهو يعمل حصريًا مع شاشات Sigage Solutions من Philips لإدارة محتوى اللافتات الإعلانية الرقمية. وبفضل SmartCMS، يمكنك إنشاء محتواك الخاص وجدولته على مدار 24 ساعة كل يوم. اعمد إلى إنشاء شبكتك وتصميم المحتوى وجدولة قائمة التشغيل لتصبح جاهزًا للانطلاق!

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل HTML5

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل HTML5

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بواسطة مستعرض HTML5 المضمن. صمم محتوى اللافتات الإعلانية عبر الإنترنت واعمد إلى توصيله بشاشة أو بشبكتك بأكملها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بكبل إنترنت RJ45 للاتصال بالشبكة وقم بتوصيل الشاشة بعنوان URL المخصص لتصبح جاهزًا لتشغيل المحتويات المستندة إلى السحابة.

    حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

    حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.

    اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

    اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

    حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.

    عرض الصور السريرية بشكل متّسق مع D-image

    عرض الصور السريرية بشكل متّسق مع D-image

    يساعدك D-image في مراجعة الصور السريرية وتشخيصها مع أداء شاشة متّسق ودقيق. وبهدف الحصول على تفسيرات سريرية موثوق بها، تمت معايرة الشاشات المحترفة التي نقدّمها في المصنع بحيث توفّر أداءً محسّنًا للشاشات بمعيار التدرج الرمادي. يساعدك D-image في التفوّق في كل النواحي المتعلقة برعاية المرضى.

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

    شاشة LED بدقة كاملة لصور زاهية بنسبة تباين استثنائية

    تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. تخيل دمج التفاصيل الدقيقة مع التباين الشديد والألوان الواقعية للحصول على صورة تنبض بالحياة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      80  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      31.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      دقة البكسل
      0,36375 x‏ 0,36375 ملم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      350  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 ملايين
      نسبة التباين (نموذجي)
      1400:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      DICOM
      D-image للاستخدام السريري

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      إدخال الفيديو
      • DVI-D
      • HDMI
      • مكوّن (RCA)
      • مركّب (RCA)
      • VGA ‏(D-Sub تناظري)
      إدخال الصوت
      • مقبس مقاس 3,5 مم
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      توصيلات أخرى
      USB
      تحكم خارجي
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

    • الملاءمة

      مصفوفة متجانبة
      لغاية 15‏ × 15
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • قابلة للإقفال
      • مخفية
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45
      • سلك واحد (HDMI-CEC)
      الذاكرة
      • الوصول إلى الذاكرة الداخلية
      • eMMC سعة 8 جيجابايت
      بدء التشغيل
      • تأخير التشغيل
      • حالة التشغيل
      • التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
      نافذة بدء التشغيل
      تمكين / تعطيل شعار Philips

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 100 - 240 فولت، 50 - 60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      57  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      726,5  ملليمترًا
      وزن المنتج
      5,20  كلغ
      تعيين الارتفاع
      425,4  ملليمترًا
      تعيين العمق
      63,6  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      28,6  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      16.75  بوصة
      التثبيت على الحائط
      100x100 مم، 200x200 مم، ‏M4
      تعيين العمق (بوصة)
      2.5  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      11,9 (TLR) / ‏17,2 (B) مم
      وزن المنتج (لِبرة)
      14,74  رطل

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      5 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل VGA
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط
      • دليل البدء السريع

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • البولندية
      • التركية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • كبل RS232
    • كبل VGA
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل المستخدم على قرص مضغوط
    • دليل البدء السريع
    Badge-D2C

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