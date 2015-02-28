استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتع بإدارة شبكتك والتحكم بها عن بُعد بواسطة SmartControl
تسمح لك ميزة SmartControl بالتحكم بشبكة الشاشات وإدارتها عن بعد عبر RJ45 وRS232C. يمكنك أيضًا ضبط كل إعدادات الشاشات بسهولة، بما في ذلك الدقة والسطوع والتباين ونسخ الإعدادات عبر شبكتك الكاملة.
إدارة المحتوى بشكل مجاني وسهل الاستخدام مع SmartCMS
إن نظام إدارة المحتويات مجاني وسهل الاستخدام، وهو يعمل حصريًا مع شاشات Sigage Solutions من Philips لإدارة محتوى اللافتات الإعلانية الرقمية. وبفضل SmartCMS، يمكنك إنشاء محتواك الخاص وجدولته على مدار 24 ساعة كل يوم. اعمد إلى إنشاء شبكتك وتصميم المحتوى وجدولة قائمة التشغيل لتصبح جاهزًا للانطلاق!
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل HTML5
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بواسطة مستعرض HTML5 المضمن. صمم محتوى اللافتات الإعلانية عبر الإنترنت واعمد إلى توصيله بشاشة أو بشبكتك بأكملها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بكبل إنترنت RJ45 للاتصال بالشبكة وقم بتوصيل الشاشة بعنوان URL المخصص لتصبح جاهزًا لتشغيل المحتويات المستندة إلى السحابة.
حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.
اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer
حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.
عرض الصور السريرية بشكل متّسق مع D-image
يساعدك D-image في مراجعة الصور السريرية وتشخيصها مع أداء شاشة متّسق ودقيق. وبهدف الحصول على تفسيرات سريرية موثوق بها، تمت معايرة الشاشات المحترفة التي نقدّمها في المصنع بحيث توفّر أداءً محسّنًا للشاشات بمعيار التدرج الرمادي. يساعدك D-image في التفوّق في كل النواحي المتعلقة برعاية المرضى.
ميزة SmartPower لتوفير الطاقة
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
شاشة LED بدقة كاملة لصور زاهية بنسبة تباين استثنائية
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. تخيل دمج التفاصيل الدقيقة مع التباين الشديد والألوان الواقعية للحصول على صورة تنبض بالحياة.