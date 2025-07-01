الدعم في Philips ما الاختلافات بين ملحقات Philips Lumea؟

يأتي جهاز Lumea مزودًا بالعديد من الملحقات، وكلٌّ منها مصمم للاستخدام في منطقة معينة من الجسم. لا تستخدمي الملحقات في المناطق غير المخصصة لها. عليكِ مراجعة دليل المستخدم لديكِ لتحديد الملحقات التي جاءت مع طراز Lumea الخاص بكِ.

ملحق الجسم تشتمل عبوة كل طُرُز Lumea على ملحق الجسم. يحتوي ملحق الجسم على أكبر حجم نافذة ويتميز بتصميم منحنٍ لتغطية المناطق الموجودة أسفل خط العنق ومعالجتها بشكل فعال. ملحق الوجه يتميز ملحق الوجه بتصميم صغير ومسطح وبأصغر حجم للنافذة لتحظي بعلاج دقيق أسفل عظام الخد. وهو يحتوي كذلك على فلتر أحمر إضافي مدمج لعلاج الوجه أسفل عظام الخد. ملحوظة: يُحظر استخدام جهاز Lumea على رقبة الرجال ووجههم. والسبب في ذلك أن الشعر في هذه المناطق يتميز بخصائص مختلفة. ملحق المواضع الدقيقة ومنطقة البكيني ومنطقة الإبط حسب الطراز لديكِ، قد يأتي جهاز Lumea مزودًا بملحق للمواضع الدقيقة، أو ملحق لمنطقة البكيني، أو ملحق لمنطقة أسفل الإبط (أو مزيج من هذه الملحقات). تتميز هذه الملحقات بحجم نافذة متوسط وتصميم منحنٍ للاستخدام الدقيق والفعال في منطقتي البكيني والإبط. لماذا لا يشتمل ملحق جهاز Philips Lumea على زجاج؟ لا تحتوي بعض ملحقات Lumea على فلتر زجاجي في نافذة خروج الضوء حسب التصميم. لا تحتوي ملحقات جهاز Lumea للجسم والإبط على فلتر زجاجي. يحتوي ملحق الوجه على فلتر زجاجي أحمر اللون. حسب طراز Lumea لديكِ، قد يحتوي ملحق منطقة البكيني والمواضع الدقيقة على فلتر زجاجي شفاف.