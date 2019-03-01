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OneBlade - تشذيب وحلاقة وتحديد الحواف
OneBlade - تشذيب وحلاقة وتحديد الحواف
OneBlade - تشذيب وحلاقة وتحديد الحواف
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OneBlade Face
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OneBlade Face + Body
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شفرات OneBlade بديلة
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ملحقات OneBlade
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أداة OneBlade Pro
QP6505/23
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
بغض النظر عن طول الشعر
مشط دقيق مع 9 إعدادات للطول
قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
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أداة OneBlade
QP2520/33
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
بغض النظر عن طول الشعر
3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
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أداة OneBlade
QP2510/13
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
بغض النظر عن طول الشعر
مشطان للحية الخفيفة قابلَين للتثبيت
قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
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-{discount-value}
أداة OneBlade
QP2520/23
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
بغض النظر عن طول الشعر
3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
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-{discount-value}
OneBlade
شفرة قابلة للاستبدال
QP220/50
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
شفرتان قابلتان للاستبدال
يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
تدوم كل واحدة لغاية 4 أشهر*
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OneBlade
شفرة قابلة للاستبدال
QP210/50
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
شفرة واحدة قابلة للاستبدال
يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
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نفخر بشراكتنا مع شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل
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