الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

436M6VBPAB/01
  • عِش اللحظة عِش اللحظة عِش اللحظة
    -{discount-value}
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    436M6VBPAB/01

    عِش اللحظة

    اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه الغامر بفضل شاشة Momentum بدقة 4K مع ميزة HDR وإضاءة Ambiglow. تأتي الشاشة الموسّعة مزوّدة بدقة 4K UHD ومع DisplayHDR 1000 لتوفير جودة صور واضحة جدًا وتنبض بالحياة، فتسمح لك بأن تعيش اللحظة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    عِش اللحظة

    اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه الغامر بفضل شاشة Momentum بدقة 4K مع ميزة HDR وإضاءة Ambiglow. تأتي الشاشة الموسّعة مزوّدة بدقة 4K UHD ومع DisplayHDR 1000 لتوفير جودة صور واضحة جدًا وتنبض بالحياة، فتسمح لك بأن تعيش اللحظة. إكتشف كلّ المميزات

    عِش اللحظة

    اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه الغامر بفضل شاشة Momentum بدقة 4K مع ميزة HDR وإضاءة Ambiglow. تأتي الشاشة الموسّعة مزوّدة بدقة 4K UHD ومع DisplayHDR 1000 لتوفير جودة صور واضحة جدًا وتنبض بالحياة، فتسمح لك بأن تعيش اللحظة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    عِش اللحظة

    اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه الغامر بفضل شاشة Momentum بدقة 4K مع ميزة HDR وإضاءة Ambiglow. تأتي الشاشة الموسّعة مزوّدة بدقة 4K UHD ومع DisplayHDR 1000 لتوفير جودة صور واضحة جدًا وتنبض بالحياة، فتسمح لك بأن تعيش اللحظة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل entertainment-gaming

      عِش اللحظة

      • Momentum
      • 43 (42,51 بوصة / 108 سم قطري)
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

      DisplayHDR 1000 لصور استثنائية

      DisplayHDR 1000 لصور استثنائية

      إن شاشاتنا معتمدة من VESA وDisplayHDR 1000 لتقدّم تجربة مرئية مختلفة بالكامل. فعلى عكس الشاشات الأخرى المتوافقة مع ميزة HDR، إن DisplayHDR 1000 الفعلية تنتج مستوى سطوع وتباين وألوان مذهلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي مزوّدة بميزة التعتيم المحلي ومستوى سطوع مرتفع جدًا يصل إلى 1000 نت، للاستمتاع بصور تنبض بالحياة مع مناطق مشرقة أكثر سطوعًا وتدرجات أكثر تنوعًا من اللون الأسود. وهي توفر مجموعة كاملة من الألوان الجديدة والأغنى، لتجربة مرئية تأسر حواسك.

      تقنية Quantum Dot لألوان خيالية يصعب تصديقها

      تقنية Quantum Dot لألوان خيالية يصعب تصديقها

      إن Quantum Dot عبارة عن تقنية بلورات نانوية شبه موصلة مبتكرة تبعث الضوء بدقة لإنتاج ألوان الأزرق والأخضر والأحمر زاهية أكثر. تُنتج شاشات LCD مع ألوان بتقنية Quantum Dot مجموعة أكثر ديناميكية من الألوان وتعرض لوحة الألوان الطبيعية الحقيقية في الصورة. النتيجة؟ ألوان زاهية وديناميكية يصعب تصديقها.

      تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

      تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

      تضفي Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة. فتعمد تقنية Ambiglow المبتكرة إلى تكبير الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء ضخمة. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الخيارات السهلة الاستخدام بتعديل المحيط بحسب ذوقك. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.

      يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

      يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

      تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

      صوت محسّن مع DTS Sound™‎

      DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.

      كل توصيلاتك عبر كبل USB-C واحد

      يأتي كبل USB 3.1 من نوع C الجديد مزوّدًا بموصل رفيع وذي وجهَين، ويوفر عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية بشاشتك كقاعدة إرساء عبر كبل واحد إلى الكمبيوتر الدفتري، بما في ذلك إخراج الفيديو العالي الدقة من الكمبيوتر الشخصي إلى الشاشة. ومع USB 3.1، ستستمتع أيضًا بنقل سريع للبيانات، لغاية 20 مرة أسرع من USB 2.0، مما يسمح لك بإرسال فيلم بدقة 4K بأقل من 60 ثانية. كل توصيلاتك بكبل واحد.

      موزّع USB 3.0 لإمكانية الوصول بسهولة والشحن بسرعة تامة

      يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يحدّد USB 3.0 أحدث معيار عالمي يفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، مما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. لم تعد بحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة ليتم شحن الأجهزة. تمكّنك ميزة FastCharge الجديدة من الاستفادة من الشحن السريع لتشحن جهازك وتذهب بسرعة. يتوافق USB 3.0 أيضًا مع إصدارات أقدم من أجهزة USB 2.0.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        MVA
        مزامنة متكيّفة
        نعم
        نوع الإضاءة الخلفية
        طبقة B-LED+QD
        حجم اللوحة
        42,51 بوصة / 108 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 2%
        سلسلة ألوان (الحد الأدنى)
        تغطية BT. 709‏: 100%*؛ تغطية DCI-P3‏: 97,6%*
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏119‏%*، sRGB ‏145‏%*
        HDR
        معتمدة من DisplayHDR 1000 وUHDA
        منطقة مشاهدة فعالة
        941,18 (أفقي) x‏ 529,42 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        كثافة البكسل
        103,64 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        تأخير منخفض في الإدخال
        أفضل وقت < 4 ميللي ثانية
        السطوع
        Free Format: number; UOM=nit
        720 شمعة/متر مربع (نموذجي)، 1000 شمعة/متر مربع (الذروة)  نت
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        SmartContrast
        50000000:1
        دقة البكسل
        0,245 x‏ 0,245 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        SmartImage
        ألوان الشاشة
        1,07 مليارات لون (10 بت*)
        تردد المسح
        23 - 80 هرتز (عمودي) / 30 - 160 كيلوهرتز (أفقي)
        sRGB
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • HDMI 2.0 (عدد 2)
        • DisplayPort 1.4 (عدد 1)
        • DisplayPort 1.4 صغير (عدد 1)
        • USB-C (وضع DP Alt)
        USB
        USB 3.0 عدد 2 (2 مع ميزة الشحن السريع)*
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        نوع جهاز التحكم عن بعد
        جهاز التحكم عن بُعد RC6 من Philips
        مكبرا صوت مضمّنان
        7 واط (عدد 2) مع DTS sound
        MultiView
        • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
        • جهاز عدد 2
        راحة المستخدم
        • القائمة/موافق
        • إدخال/أعلى
        • وضع الألعاب SmartImage/عودة
        • مستوى الصوت/خفض
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • Ambiglow
        • تأخير منخفض في الإدخال
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(200x200 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/10  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        62,69 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar 7.0)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,5 واط (نموذجي)
        فئة ملصق الطاقة
        C
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • داخليًا
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        976 x‏ 661‏ x‏ 264  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        976 x‏ 574‏ x‏ 63  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        1090 x‏ 764‏ x‏ 338  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        14,71  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        13,96  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        20,72  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 7.0
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        • WEEE
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • RCM
        • BSMI
        • CB
        • CECP
        • cETLus
        • معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) في الصين
        • EAC
        • E-standby
        • ICES-003
        • J-MOSS
        • KC
        • KCC
        • KUCAS
        • الكويت
        • PSB
        • PSE
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • الأوكرانية
        • VCCI

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        لامع / غير مالس

      • ما محتويات الصندوق؟

        شاشة مع حامل
        نعم
        الأسلاك
        كبل USB-C، كبل من USB-A إلى USB-C، كبل HDMI، كبل DP، كبل طاقة
        دليل المستخدم
        نعم
        أكسسوار
        جهاز تحكم عن بعد

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • أفضل وقت للتأخير المنخفض في الإدخال < 4 ميللي ثانية، ينطبق ذلك في بعض الحالات ويمكنك قياسه.
          • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
          • شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
          • تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى مساحة الألوان CIE 1931
          • تمت إعادة إنتاج ألوان 8 بت مع التحكم بمعدل الإطار (FRC) للحصول على 10 بت
          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل