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50PUT6800/56
دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
يجمع تلفزيون LED بدقة Ultra HD من السلسلة 6800 بين دقة Pixel Plus Ultra HD وقدرة المعالجة الثنائية النواة وقوة نظام Android لتوفير أداء سلس بطريقة رائعة. وتصبح التجربة مثالية بفضل الخطوط الرفيعة وتصميم الحامل المفتوح والأنيق والميزات المتعددة.
127 سم (50 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
ثنائي النواة، 8 جيجابايت وقابلية التوسع
DVB-T/T2/C
يقدّم Google Play™ مجموعة غنية من الألعاب العالية الجودة التي تناسب كل الأعمار. فقد تم تحسين هذه الألعاب للاستخدام على التلفزيون وهي تتميّز بمظهر رائع تمامًا مثل محتواها. ولا حاجة إلى وحدة تحكّم أخرى بالألعاب، إذ يمكنك التنقّل عبر الألعاب وتشغيلها بسهولة بواسطة وحدة تحكّم بالألعاب بمنفذ USB عام.
تحوّل Ultra Resolution أي محتوى إلى صور أوضح بدقة Ultra HD على الشاشة. فمن خلال دمج تقنية الارتقاء المتقدّمة مع خوارزميات ترفيع الخطوط الفريدة من Philips يتم تحسين وحدات البكسل الأصلية. أما النتيجة، فهي صورة محسنة يمكن ملاحظتها مع خطوط أرفع وتفاصيل أدق وأفضل.
بفضل نظام Android على التلفزيون، ستتمكن من التنقل عبر التطبيقات وتشغيلها وتشغيل مقاطع الفيديو بطريقة سريعة وسلسلة وممتعة جداً. يحرر روبوت Android قوة المعالج الثنائي النواة لإنجاز المهام بسرعة وسهولة.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
ترتبط وظيفة Google Cast بالتطبيقات والأجهزة الجاهزة لاستخدام Google Cast. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة منتجات Google Cast.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.