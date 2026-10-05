ضمان لمدة عامين
جديد
AC0720/10
جهاز التنقية الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بتصميم مدمج.
استمتع بهواء نظيف وآمن في المنزل مع راحة سريعة من مسببات الحـساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح وملوثات الغاز. يزيل 99,97% من الجزيئات، مع الحد الأدنى من استهلاك الطاقة والضوضاء. بتصميم أنيق وإضاءة محيطة اختيارية وعناصر تحكم ذكية.
ينقي الغرف بمساحة تصل إلى 75 متر مربع
جهاز التنقية الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لدينا
فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
معدل هواء نظيف (CADR) 180 متر مكعب/ساعة
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
بمعدل توصيل هواء نظيف يبلغ 180 م³/ساعة (1)، يمكن لجهاز التنقية تجديد الهواء في الغرف بمساحة تصل إلى 75 م² كل ساعة (2)، مما يجعله مثالياً لغرف النوم والمكاتب والمساحات المماثلة.
يوفر جهاز تنقية الهواء أداء تنظيف قوي بينما يستخدم 14 واط فقط، مما يساعدك على الحفاظ على استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل منخفضة.
تنقية من 3 طبقات مكونة من فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect وكربون نشط تلتقط 99,97% من الجسيمات الصغيرة حتى 0,003 ميكرون (3) — أصغر من أصغر فيروس معروف!
(1) تم اختبار CADR بواسطة مختبر خارجي معتمد، بناءً على GB/T18801-2022.
(2) تم حساب حجم الغرفة عند 1 ACH، بناءً على GB/T18801-2022.
(3) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا لـ DIN71460 باستخدام رذاذ NaCl بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، معهد iUTA.
(4) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار باستخدام عث غبار المنزل وحبوب لقاح البتولا ومسببات الحـساسية من القطط وفقًا لـ SOP 350.003 من معهد OFI النمساوي.
(5) اختبار معدل تقليل الميكروبات بواسطة مختبر خارجي، مع فيروس الإنفلونزا (H1N1) في غرفة اختبار 30 متر مكعب، باستخدام الوضع التوربيني لمدة 1,5 ساعة.
(6) تم الاختبار وفقًا لـ GB21551.3-2010 مع بكتيريا S. Albus، غرفة 30 متر مكعب، 1,5 ساعة، الوضع التوربيني، مختبر خارجي.
(7) اختبار مختبر GMT الخارجي وفقًا لـ GB/T 18801-2022 مع TVOC والتولوين وNO2.
(8) متوسط محسوب. يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
(9) ضغط الصوت، IEC 60704، على مسافة 1,5 متر.