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جميع السلاسل

  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700

جديد

PureProtect Lite من السلسلة 700فلتر HEPA NanoProtect

FY0700/30

فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 700

فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.

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PureProtect Lite من السلسلة 700

PureProtect Lite من السلسلة 700
جهاز تنقية الهواء

AC0720/10

يلتقط بفعالية الجسيمات النانوية بنسبة 99.97% (1)

فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 700

  • متوافق مع السلسلة 700

  • بداخل الصندوق: فلتر واحد

  • مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات

  • فلتر أصلي من Philips

متوافق مع PureProtect Lite من السلسلة 700 من فيليبس

متوافق مع PureProtect Lite من السلسلة 700 من فيليبس

فلتر بديل لأجهزة تنقية الهواء Philips PureProtect Lite من السلسلة 700: AC0710، AC0720، AC0721. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك على الجزء الخلفي من الجهاز.

فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لغاية 3 سنوات (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.

تصميم مستدام مع عبوة أصغر بنسبة 32%

تصميم مستدام مع عبوة أصغر بنسبة 32%

يساعد تصميم الفلتر القابل للطي على تقليل حجم التغليف واستخدام كمية أقل من البلاستيك بنسبة 22%، مما يساهم في خفض البصمة الكربونية(3).

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا لمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ NaCl بحجم 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، معهد iUTA.

  2. (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.

  3. (3) مقارنة بعبوة FY0700 غير القابلة للطي.