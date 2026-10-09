متوافق مع PureProtect Lite من السلسلة 700 من فيليبس

فلتر بديل لأجهزة تنقية الهواء Philips PureProtect Lite من السلسلة 700: AC0710، AC0720، AC0721. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك على الجزء الخلفي من الجهاز.