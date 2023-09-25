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  • عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    Bodygroom Series 3000 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء

    BG3027/03

    عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with contour following 2D technology or trim by clicking on the 3, 5 or 7mm length combs.

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    Bodygroom Series 3000 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء

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    مراجعة كل الحلاقة

    عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    تقنية اتباع المنحنيات 2D مع حماية البشرة

    • 3 أمشاط قابلة للتثبيت، 3 و5 و7 مم
    • آلة حلاقة 2D مع نظام اتباع المنحنيات
    • استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة مقابل شحن لساعة واحدة
    الحلاقة بأمان وراحة على بشرتك الحساسة

    الحلاقة بأمان وراحة على بشرتك الحساسة

    يتميز رأس آلة الحلاقة بأطراف مدورة مسجلة ببراءة اختراع ورقائق مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق في أثناء الحلاقة.

    اداة تشذيب ثنائية الاتجاه ومشط لتشذيب الشعر في كل الاتجاهات

    اداة تشذيب ثنائية الاتجاه ومشط لتشذيب الشعر في كل الاتجاهات

    يأتي نظام الحلاقة مع 3 أمشاط قابلة للتركيب لتوفير التشذيب بدقة 3 مم و5 مم و7 مم، أو يمكنك استخدامه بدون أي مشط لنتيجة أكثر دقة.

    أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا، حتى تتمكن من استخدامها في أثناء الاستحمام أو بعده وتنظيف آلة العناية بالجسم بسهولة. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.

    60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي وشحن سريع لمدة ساعة واحدة

    60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي وشحن سريع لمدة ساعة واحدة

    بطارية عالية الطاقة وقابلة لإعادة الشحن للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة. مع حل الشحن السريع، يمكنك استخدام الجهاز مرة أخرى بعد شحن لمدة 5 دقائق.

    مقبض مريح لمزيد من السيطرة أثناء العناية بالمظهر

    مقبض مريح لمزيد من السيطرة أثناء العناية بالمظهر

    يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر.

    تم تصميم آلة العناية بالجسم لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    تم تصميم آلة العناية بالجسم لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    صُممت كل منتجات العناية بالجسم التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      المشط
      3 أمشاط للجسم (3 و5 و7 مم)

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5 واط
      فولطية الإدخال
      5 فولت

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عنصر الحلاقة
      رأس قصديري مع أداتين للتشذيب المسبق
      راحة البشرة
      • نظام حماية البشرة
      • راحة في المناطق الحساسة
      إعدادات الطول
      3 إعدادات طول مثبّتة

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      جاري الشحن
      شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      إعدادات طول مؤمَّنة
      نعم
      العملية
      استخدام لاسلكي

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