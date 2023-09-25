BG3027/03
عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with contour following 2D technology or trim by clicking on the 3, 5 or 7mm length combs.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميز رأس آلة الحلاقة بأطراف مدورة مسجلة ببراءة اختراع ورقائق مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق في أثناء الحلاقة.
يأتي نظام الحلاقة مع 3 أمشاط قابلة للتركيب لتوفير التشذيب بدقة 3 مم و5 مم و7 مم، أو يمكنك استخدامه بدون أي مشط لنتيجة أكثر دقة.
تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا، حتى تتمكن من استخدامها في أثناء الاستحمام أو بعده وتنظيف آلة العناية بالجسم بسهولة. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.
بطارية عالية الطاقة وقابلة لإعادة الشحن للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة. مع حل الشحن السريع، يمكنك استخدام الجهاز مرة أخرى بعد شحن لمدة 5 دقائق.
يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر.
صُممت كل منتجات العناية بالجسم التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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