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Bodygroom series 5000

آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

BG5020/15
1 الجوائز
  • حلاقة سلسة لكامل الجسم حلاقة سلسة لكامل الجسم حلاقة سلسة لكامل الجسم
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    Bodygroom series 5000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    BG5020/15
    1 الجوائز

    حلاقة سلسة لكامل الجسم

    تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات

    Bodygroom series 5000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    حلاقة سلسة لكامل الجسم

    تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة سلسة لكامل الجسم

    تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات

    Bodygroom series 5000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    حلاقة سلسة لكامل الجسم

    تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة سلسة لكامل الجسم

      ملحق طويل جدًا لشعر الظهر، مخصص للأماكن التي يصعب الوصول إليها

      • آلة حلاقة لطيفة على البشرة
      • 3 أمشاط قابلة للتثبيت، 3 و5 و7 مم
      • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة
      • ملحق للظهر
      تشذيب الشعر أو حلاقته في كل مناطق الجسم بكل ثقة

      تشذيب الشعر أو حلاقته في كل مناطق الجسم بكل ثقة

      تم تصميمها لتكون آمنة ومريحة لمناطق تحت الإبطَين والصدر والمعدة والظهر والكتفَين والخاصرتَين والساقَين. تلتقط آلة الحلاقة اللطيفة على البشرة الشعيرات بطول متفاوت وتقصّها، من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو ملامسة الحواف الحادة للبشرة.

      رؤوس مستديرة ورقاقات غير مسببة للحساسية لراحة البشرة

      رؤوس مستديرة ورقاقات غير مسببة للحساسية لراحة البشرة

      يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك أثناء الحلاقة. وتقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تتم حلاقتها بالرقاقة المعدنية، للاستمتاع بحلاقة أدق.

      مع 3 أمشاط لعملية تشذيب طبيعية (3 و5 و7 مم)

      مع 3 أمشاط لعملية تشذيب طبيعية (3 و5 و7 مم)

      تتضمن 3 أمشاط لمستويات طول مختلفة لشعيرات الجسم. قم بتوصيل الأمشاط بنظام الحلاقة لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 مم أو 5 مم أو 7 مم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون الأمشاط للحصول على نتيجة أدق. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأسمك، فنوصي بالتشذيب مسبقًا بواسطة المشط.

      مقبض طويل جدًا لتسهيل حلاقة الظهر

      مقبض طويل جدًا لتسهيل حلاقة الظهر

      أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.

      60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

      60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

      بطارية Li-ion عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد شحن لمدة ساعة. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.

      سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

      سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

      استمتع بنتيجة مريحة ودقيقة أثناء الاستحمام أو بعده. تتميّز آلة العناية بالجسم بأنها مقاومة تمامًا للمياه، لذا يمكنك تشطيفها ببساطة عند الانتهاء. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأطول، فقد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعيرات الجافة.

      مقبض مريح لأعلى مستوى من التحكم

      مقبض مريح لأعلى مستوى من التحكم

      تم تصميم المقبض المطاطي لضمان إمكانية إمساكه بإحكام حتى عندما يكون رطبًا، وذلك لتحكم أفضل أثناء الاستخدام قبل الاستحمام أو خلاله.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر الحلاقة
        رأس قصديري مع أداتين للتشذيب المسبق
        راحة البشرة
        • نظام الراحة للبشرة
        • راحة في المناطق الحساسة

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد إعدادات الطول
        3 إعدادات طول مثبّتة

      • الملحقات

        المشط
        3 أمشاط للجسم (3 و5 و7 مم)
        ملحق المقبض المخصص للظهر
        نعم

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        • قابلة للغسل بالكامل
        • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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            نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل