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  • حلاقة سلسة لكامل الجسم حلاقة سلسة لكامل الجسم حلاقة سلسة لكامل الجسم

    Bodygroom series 5000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    BG5020/15

    حلاقة سلسة لكامل الجسم

    تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Bodygroom series 5000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

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    مراجعة كل الحلاقة

    حلاقة سلسة لكامل الجسم

    ملحق طويل جدًا لشعر الظهر، مخصص للأماكن التي يصعب الوصول إليها

    • آلة حلاقة لطيفة على البشرة
    • 3 أمشاط قابلة للتثبيت، 3 و5 و7 مم
    • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة
    • ملحق للظهر
    تحمي البشرة أثناء الحلاقة أو التشذيب

    تحمي البشرة أثناء الحلاقة أو التشذيب

    تم تصميم آلة العناية بالجسم للرجال لالتقاط الشعر القصير والطوبل والكثيف في تمريرة واحدة فقط. يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة على براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق.

    لتشذيب الشعر في كل الاتجاهات

    لتشذيب الشعر في كل الاتجاهات

    يأتي نظام الحلاقة مع 3 أمشاط قابلة للتركيب لتوفير التشذيب بدقة 3 مم و5 مم و7 مم، أو يمكنك استخدامه بدون أي مشط لنتيجة أكثر دقة. ويوصى بالتشذيب مسبقًا للشعر الأكثر كثافة.

    تمكّن من الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها عادةً

    تمكّن من الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها عادةً

    أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.

    60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

    60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

    بطارية Li-ion عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد شحن لمدة ساعة. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.

    استخدمي إزالة الشعر بالطريقة الرطبة أو الجافة

    استخدمي إزالة الشعر بالطريقة الرطبة أو الجافة

    تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا بنسبة 100%، حتى تتمكن من استخدامها أثناء الاستحمام أو بعده. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.

    مقابض يسهل الإمساك بها

    مقابض يسهل الإمساك بها

    يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر. 

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    تشذيب الشعر أو حلاقته في كل مناطق الجسم بكل ثقة

    بات الآن بإمكانك تشذيب الشعر وحلاقته من كل مكان في جسدك بكل ثقة باستخدام أداة واحدة فقط. استخدم أداة التشذيب لكامل الجسم المخصصة للرجال من Philips لقص الشعر بثلاثة مستويات طول مختلفة للحصول على نتائج نظيفة ومتساوية في مناطق الظهر والكتفين والصدر والمعدة وتحت الإبطين والذراعين والفخذين والساقين.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد إعدادات الطول
      3 إعدادات طول مثبّتة

    • الملحقات

      المشط
      3 أمشاط للجسم (3 و5 و7 مم)
      ملحق المقبض المخصص للظهر
      نعم

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عرض رأس التشذيب
      32  ملليمترًا
      عنصر الحلاقة
      رأس قصديري مع أداتين للتشذيب المسبق
      راحة البشرة
      • نظام الراحة للبشرة
      • راحة في المناطق الحساسة

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      • قابلة للغسل بالكامل
      • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      إعدادات طول مؤمَّنة
      نعم
      العملية
      استخدام بدون أسلاك

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