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تم إيقافه
BT150W/00
حفلة بجوار المسبح. حفلة في الحمام. حفلتك الخاصة أينما كان.
أينما كنت، وفي أي وقت. يتميّز مكبر الصوت هذا بأنه مقاوم للمياه ومزوّد بتقنية Bluetooth، وهو يقدّم جهيرًا مدويًا وصوتًا ضخمًا لا تتوقّعه من حجم صغير جدًا. كذلك، يمكنك الاستمتاع بتشغيل المحتويات وإدخال الصوت لثماني ساعات. احتفل بطريقتك الخاصة، سواء أكنت في المسبح أم في الحمام.
Bluetooth
باللون الأبيض
يصبح مكبر الصوت جاهزًا للاقتران بجهازك المزوّد بتقنية Bluetooth ما إن يتم تشغيله. يبلغ نطاق الاتصال اللاسلكي 10 أمتار، ويسمح لك الميكروفون المضمّن بالرّد على المكالمات بصوت مرتفع. عند تلقي مكالمة، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى بشكلٍ مؤقت تلقائيًا.
هل تريد الاتصال بمصدر صوت خارجي مثل جهاز اسطوانات دوّار أو مشغل MP3؟ يسمح لك مقبس إدخال الصوت الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال بأي جهاز إلكتروني تقريبًا.
توفر لك البطارية وقت تشغيل لثماني ساعات بعد عملية شحن كاملة، ويستغرق الشحن حوالى 3 ساعات، ويتم بسهولة من خلال كبل USB الصغير المضمّن.