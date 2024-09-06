CX3120/01
الطريقة الأسرع لتدفئة مساحتك
استمتع بسرعات تسخين ملحوظة وأداء هادئ كالهمس في تصميم مدمج. يتميز بتسخين سريع خلال ثانيتين مع قوة قابلة للتعديل تصل إلى 2000 واط، وتقنية EcoAI لتوفير الطاقة والاتصال بالتطبيق وميزات سلامة متقدمة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بتدفئة قوية وفورية في غضون ثانيتين بفضل قوة قابلة للتعديل تصل إلى 2000 واط. مثالية للغرف التي تصل مساحتها إلى 20 مترًا مربعًا.
استمتع بتدفئة مريحة مع مستويات ضوضاء منخفضة تصل إلى 24 ديسيبل (A) - أهدأ من الهمس - بفضل محرك التيار المستمر منخفض الضوضاء (2). مثالية لليلة نوم مريحة، أو بيئة مكتبية مركزة، أو أجواء هادئة في غرفة المعيشة.
أول نطاق تسخين كهربائي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة أثناء تدفئة الغرفة. تعمل تقنية EcoAI لدينا على ضبط درجة حرارة الغرفة، وتحليل عادات الاستخدام، ومراقبة درجة الحرارة الخارجية لتحسين استهلاك الطاقة. ما عليك سوى تفعيل وضع Auto+ في تطبيق Air+ لاكتشاف مزيد من الميزات واستمتع بالراحة الشخصية مع توفير للطاقة يصل إلى 50% (1).
قم بتوصيل جهاز التدفئة بتطبيق Air+ لمراقبة جودة الهواء الداخلي والخارجي، والتحكم في الجهاز عن بُعد، واستخدام الأوامر الصوتية عبر Google وAlexa. اختر وضع Auto+ في التطبيق للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع روتينك مع تقليل الضوضاء واستهلاك الطاقة.
تم تزويد السلسلة 3000 بـ 5 ميزات سلامة متقدمة: (1) الحماية من السقوط و(2) الحماية من السخونة الزائدة بزاوية 65 درجة، (3) قابس الأمان المعتمد من VDE و(4) المواد المقاومة للاشتعال و(5) الإيقاف التلقائي الآمن بعد 16 ساعة من عدم النشاط. توفر درجة من الدفء يمكن الوثوق بها.
حدد درجة الحرارة التلقائية المستهدفة من 1-37 درجة مئوية وخصص مستوى الدفء الذي يناسبك من خلال 3 أوضاع للطاقة - 900 واط، و1200 واط، و2000 واط (3). في الأيام الأكثر دفئًا، استمتع بنسيم لطيف مع وضع التهوية، ما يضيف طبقة إضافية من الراحة إلى بيئتك. لتحقيق أقصى كفاءة في استخدام الطاقة، فعّل وضع Auto+ الذي يستخدم تقنية EcoAI لتوفير الطاقة لتسخين غرفتك بكفاءة.
يضمن التأرجح بزاوية 45 درجة توزيع الهواء الدافئ في كل أنحاء الغرفة. لا مزيد من المناطق الباردة، بل تجربة مريحة ومميزة.
سلسلة 3000 تجمع بين التدفئة القوية والتصميم الأنيق والعصري لتناسب أي غرفة. ولها أبعاد مدمجة تبلغ 24.9 سم ارتفاعًا و19 سم عرضًا إضافة إلى مقبض من الجلد النباتي الفاخر لتناسب أي ركن توضع فيه بسلاسة.
أينما كنت بحاجة إلى الدفء، فإن المدفأة التي نقدمها موجودة. وقد صُممت لتكون سهلة الحمل، فهي خفيفة الوزن، إذ لا يتجاوز وزنها 1.7 كجم، ومزودة بمقبض من الجلد النباتي الفاخر لتسهيل نقلها من غرفة إلى أخرى بسهولة. فانعم بالدفء أينما اخترت الاسترخاء أو العمل.
عند اختيار Philips، ستختار علامة تجارية موثوق بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء. تخضع المدفآت العادية المزودة بمروحة لـ 122 اختبارًا للتأكد من أنها توفر لك راحة موثوقة وطويلة الأمد، اليوم وغدًا.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
بلد المنشأ
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