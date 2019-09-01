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  • نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    السلسلة 2200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP2220/10

    نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    استمتع بمذاق القهوة الشهي ونكهتها الرائعة من الحبوب الطازجة، وعلى درجة الحرارة المثالية، بفضل نظام التخمير الذكي الذي نقدّمه. يسمح لك جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بالحصول على كابوتشينو أو لاتيه ماكياتو ناعم كالحرير بسهولة تامة.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 2200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

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    نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    • نوعان من المشروبات
    • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
    • أسود غير لامع
    • شاشة لمس
    احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

    احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

    يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.

    يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.

    يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

    يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

    يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% تضمن طحن ما لا يقل عن 20,000 كوب.

    حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

    حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

    يحمي مانع تسرّب الرائحة الجديد حبوب القهوة المفضّلة لديك ويحرص على أنها تحتفظ برائحتها الأصلية مع مرور الوقت، مع خفض الضجيج الناتج من المطحنة في الوقت نفسه.

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

    إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا لراحة تامة

    إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا لراحة تامة

    أصبح من السهل تنظيف آلة تحضير القهوة والحفاظ عليها بفضل البرنامج التلقائي الذي ينبّهك عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات الكلسية. ويمكنك أيضًا ضبط وتيرة هذه العملية لتتناسب مع مستوى عسر المياه في منزلك.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

    للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.

    تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      مصدر القهوة
      حبوب القهوة الطازجة
      مشاركة المستخدم
      كبسة زر
      نوع المنتج
      آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل
      المشروبات
      الإسبريسو، المياه الساخنة، القهوة
      المشروبات المبرمجة سابقًا
      2
      عدد الحصص
      2
      ضغط
      15 بار
      مطحنة مدمجة
      نعم
      إعدادات المطحنة
      12
      سعة حاوية الحبوب
      275 جم
      رغوة الحليب
      نعم
      ذوبان الحليب
      جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      سعة خزان المياه
      1,8 لتر
      ملفات التعريف
      لا
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      واجهة
      شاشة لمس سهلة الاستخدام
      الكفالة
      سنتان
      إمكانية الاتصال
      لا
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      تصنيف كفاءة الطاقة
      الفئة A
      الطاقة
      1500 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى

    • ميزة السلامة

      مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      شهادة السلامة
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      433 مم
      عرض المنتج
      246 مم
      ارتفاع المنتج
      371 مم
      وزن المنتج
      7,5 كجم
      طول الحزمة
      491,5 مم
      عرض الحزمة
      287,5 مم
      ارتفاع الحزمة
      487 مم
      وزن الحزمة
      10-12,3 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      ملعقة قياس*
      الملحقات المتعلقة 2
      شريط اختبار عسر الماء*
      الملحقات المتعلقة 3
      فلتر AquaClean*
      الملحقات ذات الصلة 4
      أنبوب الشحم*

    • متانة

      دليل المستخدم
      > 75% من الورق المعاد تدويره
      التغليف
      > 95% من المواد المعاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين/رومانيا

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      0,2 واط
      استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
      غير متوفر
      استهلاك الطاقة المتصل بالشبكة في وضع الاستعداد
      غير متوفر
      لفترة قبل الانتقال التلقائي إلى وضع الاستعداد
      30 دقيقة
      معيار القياس
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • *بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية
    • *غير مشمولة في محتويات العبوة
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