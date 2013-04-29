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  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

    Steam Plus مكنسة تعمل على البخار

    FC8056/01

    حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

    تأتي المكنسة التي تعمل على البخار Philips SteamPlus مزوّدة بمجموعة أدوات بديلة جاهزة للاستخدام مع ضمادتين من الألياف الدقيقة قابلتين للغسل وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى فلتر مضاد للكلس فعال لزيادة عمر هذه المكنسة.

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    Steam Plus مكنسة تعمل على البخار

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    حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

    متوافق مع المكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus FC7020

    • فرشاتان من ألياف دقيقة قابلتان للغسل
    • 1 فلتر مضاد للكلس فعّال
    • يجب استبداله كل 6 أشهر
    • متوافق مع FC7020...21
    يسهل تغييرها وتركيبها

    يسهل تغييرها وتركيبها

    تأتي المكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus مزوّدة بضمادتين من الألياف الدقيقة القابلة للغسل والمتينة. تحرر مادة الألياف الدقيقة الغبار والأوساخ وتلتقطها وتمتصها، فتزيل الأوساخ بفعالية ونعومة. يمكن غسل الضمادات من الألياف الدقيقة في الغسالة كما يسهل تركيبها وإزالتها. ننصح باستبدال الضمادتين كل 6 أشهر للاستمتاع بأفضل نتائج التنظيف الصحية.

    لتمديد فترة عمل المكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus

    لتمديد فترة عمل المكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus

    تم تطوير مكنسة SteamPlus خصيصًا لتنظيفها بماء الحنفية. فيزيل الفلتر المضاد للكلس الفعال الكلس من المياه تلقائيًا. ننصح باستبدال الفلتر المضاد للكلس الفعال كل 6 أشهر على الأقل لمنع التكلس والاستمتاع بأداء رائع طوال فترة الاستخدام. يمكنك استبدال الفلتر الموجود تحت خزان الماء بسهولة للاستمتاع بفترة استهلاك أطول للمكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus .

    المواصفات التقنية

    • يحتوي على

      ضمادات من الألياف الدقيقة
      فلتر مضاد للكلس فعال
      نعم
    Badge-D2C

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