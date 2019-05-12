FC9570/62
أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7
تشكّل المكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 5000 من Philips المكنسة الكهربائية الصغيرة والأكثر فعالية التي نقدّمها على الإطلاق. احصل على نتائج تنظيف عميق قصوى بأدنى مجهود، وذلك بفضل تقنية PowerCyclone 7 وفوهة TriActive التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف في تمريرة واحدة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك بقدرة 2000 واط قوة شفط تبلغ 410 واط كحد أقصى لتنظيف دقيق في كل مرة.
تتميّز تقنية PowerCyclone 7 بتصميم انسيابي للحدّ من مقاومة الهواء ولضمان قوة شفط عالية ومستمرة. يقوم دفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية والشفرات الفريدة من نوعها الموجودة على المخرج بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعّالة.
تقوم وظيفة التحكّم بالطاقة بضبط عملية الشفط بسهولة لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.
يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها. ويشتمل التصميم على مقبض علوي وآخر أمامي لحملها بسهولة وبدون جهد.
تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.
يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13*.
مصدّ ناعم وعجلات مطاطية لحماية الأثاث وتفادي الخدوش على الأرضيات، وللتحكّم بالجهاز بسهولة في أرجاء المنزل.
تتميّز فوهة TriActive بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد، فيما تشفط الفتحة الكبيرة في الجهة الأمامية القطع الكبيرة. أما قنوات الهواء والفراشي الموجودة في جانبَي الفوهة فتلتقط الغبار والأوساخ على طول الجدران أو الأثاث.
تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد. كذلك، تم تصميم فوهة الأثاث لضمان تنظيف مثالي للمفروشات الناعمة مثل الوسائد والكنبات والمقاعد بذراعين، ولإزالة زغب الحيوانات حتى.
المواصفات العامة
التصميم
الملحقات
الوزن والأبعاد
التوافق
المواصفات التقنية
متانة
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