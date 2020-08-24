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        تم إيقافه

        محرك أقراص محمول USB

        FM12FD170D/00

        سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

        جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

        عرض جميع المزايا

        بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

        سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

        • 128 جيجابايت

        • Motion Edition 2.0

        • 2 قمع وصمام

        تصميم ملوّن وعصري

        اختر لونك العصري؛ زهري، أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح

        يضيء مؤشر النشاط عند نسخ الملفات

        مؤشر LED جذاب للإشارة إلى أنه تم توصيل محرك الأقراص بشكل صحيح وتم تشغيله، ويومض بشكل أسرع عند نسخ الملفات إلى ذاكرته أو منها.

        تخزين سعة 128 جيجابايت لملفات البيانات الكبيرة

        تخزين مفيد سعة 128 جيجابايت للقدرة على تبديل المزيد من الملفات أو بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.

        المواصفات التقنية