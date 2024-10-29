هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 فلتر HEPA NanoProtect
فلتر أصلي للأجهزة 2 في 1 من السلسلتين 1000i و2000i
يلتقط 99,97% من الجسيمات النانوية بفعالية (1)
متوافق مع سلسلتي 1000i و2000i
بداخل الصندوق: فلتر واحد
عمر افتراضي يبلغ عامين
فلتر أصلي من Philips
متوافق مع أجهزة Philips من السلسلتين 1000i و2000i
فلاتر بديلة لأجهزة تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من السلسلتين 1000i و2000i من Philips: الطُرز AC1214، وAC1215، وAC1217، وAC2721، وAC2726، وAC2729. ويمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء على الجزء السفلي منه.
فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عامين
توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى عامين (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف.
الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء
صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.
يلتقط فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة (HEPA) الجسيمات الفائقة الدقة بنسبة 99,97%
يلتقط فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة HEPA NanoProtect 99,97% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرون (1) – لحمايتك من الملوثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا