وظيفة البخار العمودي والأفقي 2 في 1 لنتائج أفضل

يمكنك كيّ ملابسك بواسطة البخار عموديًا من دون استخدام لوح الكيّ، أو يمكنك إضفاء لمسة أخيرة مثالية عبر كيّ الملابس بالبخار أفقيًا على أي سطح مستوٍ من حولك. بفضل تصميمه الداخلي الفريد، سيولّد القدر البخاري هذا بخارًا قويًا مستمرًا حتى في الوضعية الأفقية. هذا الأمر مفيد بشكل خاص عند كيّ المناطق الصعبة مثل الياقات أو الأكمام.