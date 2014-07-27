أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي.