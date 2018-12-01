خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية.