HD2637/90
خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا
فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم آلية التمركز الذاتي بوضع كل شريحة خبر في الوسط بطريقة مثالية، لتحميرها بشكل متساوٍ، بغض النظر عن سماكتها.
تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغيرة بأمان.
رفّ مضمّن للخبز لتسخين المعجنات أو اللفائف أو الخبز بسهولة تامة.
وظيفتا إعادة التسخين وإذابة الجليد لتحميص الخبز المجلّد بدفعة واحدة
زر الإيقاف لإيقاف التحميص في أي وقت
تنظيف سهل بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.
تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج من القصر في الدائرة الكهربائية.
اضبط مستوى الحرارة حسبما تفضل واحصل على خبز محمص بالطريقة التي تريدها.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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