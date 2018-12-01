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    شوّاية مسطّحة

    HD4419/20

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    تتميز الشوّاية المسطّحة القوية هذه من Philips بصحن ذي درجة حرارة عالية لحفظ نكهة العصير. كما أنها تسخن بسرعة وتأتي مع صحن شديد السماكة يبقى ساخنًا في كافة الأحوال، فيما يضمن السطح المضلع والناعم طهو العديد من المأكولات اللذيذة.

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    شوّاية مسطّحة

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    درجة حرارة عالية ثابتة لحفظ النكهة

    • 2300 واط
    • صحن مضلّع/ناعم
    • صحن شواء ذو درجة حرارة مرتفعة
    • ‎300 ‏x‏ 370 مم
    تحفظ الشبكة ذات درجة الحرارة العالية كل النكهة

    تحفظ الشبكة ذات درجة الحرارة العالية كل النكهة

    يعمل صحن الشواء الكهربائي ذو درجة الحرارة العالية من Philips على حفظ الخواص والنكهة في الطعام. هذا لأنه عندما يلامس الطعام سطح الشوّاية، يبدأ بالنضوج ويأخذ لونًا بنيًا، فيشكل قشرة لذيذة تحتفظ بداخلها بالطعم اللذيذ والنكهة الطيّبة.

    يسمح السطح العلوي المضلَّع والناعم بالقلي السريع والشواء ووظائف إضافية أخرى

    يسمح السطح العلوي المضلَّع والناعم بالقلي السريع والشواء ووظائف إضافية أخرى

    يمنحك صحن الشواء المتعدد الاستعمالات خيار الطهو إما مع سطح شواء مضلّع أو ناعم، حتى تتمكّن من الاستمتاع بطعامك كما تحب. إن المنطقة الناعمة مناسبة للقلي السريع ولشواء قطع صغيرة من الطعام. وتخلّف الأسطح المضلَّعة نكهة لا تقاوم وكأن الطعام مشوي على النار.

    يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

    يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

    يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة.

    سهلة التخزين عموديًا

    سهلة التخزين عموديًا

    سهلة التخزين عموديًا؛ تخزين مرتب للسلك والصينية.

    الملعقة

    الملعقة

    ملعقة مسطحة لقلب الطعام وتحريكه وإزالته.

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق تسهّل التنظيف.

    تصريف الشحوم

    تصريف الشحوم

    يتم تصريف الشحوم الزائدة إلى الصينية القابلة للفك.

    طاقة عالية للتسخين بسرعة وللاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة

    تسمح الطاقة العالية للجهاز بأن يحمى صحن الشواء بسرعة، فيصل إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة جدًا ويوفر وقتك الثمين. كما يعني ذلك أن سطح الشواية يحتفظ بسخونته عند وضع الطعام عليه لأن الطاقة المرتفعة تضمن الاسترداد السريع لدرجة الحرارة المناسبة.

    سطح شواء غير لاصق

    يمنع سطح الشواء غير اللاصق جزيئات الطعام من الالتصاق.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2000-2300  W
      طول سلك الطاقة
      0،8  m
      التردد
      50/60  Hz

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      4.0  kg
      أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عمق)
      515.9 × 73 × 312  mm
      أبعاد لوح الشواية
      370 × 300  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      ضوء الحرارة
      نعم
      تخزين صينية الدهون
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      معدني/أسود
      المواد
      غطاء من الفولاذ / صحن شواء من الألمنيوم / قطع بلاستيكية

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