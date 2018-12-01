وضعيات شواء متعددة: شوّاية مسطّحة أو فرن أو شوّاية بسطحَي اتصال

يمكن استخدام الشوّاية مع إحكام الغطاء أو فتحه بالكامل أو مع وضع الشبكة، مما يسمح لك بإعداد أطباق عديدة ومختلفة. 1- وضع إحكام الغطاء يحفظ كل النكهة وهو مثالي لشواء اللحم أو السمك أو الخضار أو السندويشات. 2- الوضع المفتوح بالكامل يشبه الباربكيو الصغير، وهو ممتاز للشواء على الطاولة أو للطهو الممتع أو لتسخين الطعام. 3- وضع الشبكة مناسب لإذابة الجبنة على الخبز المحمّص أو الخضار مثل البندورة والكوسى.