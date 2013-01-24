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EssentialCare

Airstyler

HP8660/00
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1 الجوائز
  • تسريح وتجفيف بسهولة تامة تسريح وتجفيف بسهولة تامة تسريح وتجفيف بسهولة تامة
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    EssentialCare Airstyler

    HP8660/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تسريح وتجفيف بسهولة تامة

    تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحة طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    EssentialCare Airstyler

    تسريح وتجفيف بسهولة تامة

    تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحة طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

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      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين.

      سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1,8 م لمرونة قصوى.

      المواصفات التقنية

      • ملحقات

        فرشاة حرارية بحجم 38 مم
        لتمليس الشعر وتمويجه

      • الطاقة

        فولتية
        بقدرة 220-240 فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        650 واط

      • سهولة الاستعمال

        حلقة تعليق للتخزين
        نعم

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          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل