HP8660/00
تسريح وتجفيف بسهولة تامة
تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحة طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.
تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.
جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 650 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج مذهلة كل يوم.
إعدادان مرنان للحرارة والسرعة، لعملية تسريح سهلة.
ضمان عالمي لمدة سنتين.
سلك بطول 1,8 م لمرونة قصوى.
الملحقات
الطاقة
سهولة الاستخدام
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