مصطلحات البحث

AR
EN
  • أكبر كمية عصير. أقل جهد. أكبر كمية عصير. أقل جهد. أكبر كمية عصير. أقل جهد.

    مجموعة Viva العصارة

    HR1863/00

    أكبر كمية عصير. أقل جهد.

    تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva العصارة

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل عصارة

    أكبر كمية عصير. أقل جهد.

    حضّر ما يصل إلى ليترَين من العصير في مرحلة واحدة ونظف بغضون دقيقة

    • QuickClean
    • أنبوب حجم XL، وسعة 2 لتر
    • 700 واط
    تقنية QuickClean

    تقنية QuickClean

    صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.

    ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

    ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

    تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.

    يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

    يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

    بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

    عصر حتى لترين دفعة واحدة

    عصر حتى لترين دفعة واحدة

    يمكنك تحضير ما يصل إلى لترين من العصير دفعة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية اللب.

    محرّك فعال بقوة 700 واط

    محرّك فعال بقوة 700 واط

    محرك قوي بقوة 700 واط للخلط والمزج والسحق بشكل فعّال.

    أنبوب تغذية بحجم XL (‏75 مم)

    أنبوب تغذية بحجم XL (‏75 مم)

    يُتيح لك أنبوب التغذية الكبير جدًا (75 مم) عصر حتى الفواكه والخضراوات كبيرة الحجم، مثل التفاح والجزر والشمندر، من دون تقطيع سابق.

    تحقق سهل من اللب من خلال حاوية اللب الشفافة

    تحقق سهل من اللب من خلال حاوية اللب الشفافة

    استمتع بتجربة عصر تفاعلية حقيقية. الغطاء وحاوية اللب شفافان، ما يتيح لك رؤية عملية عصر الفاكهة والخضراوات. يمكنك أيضًا رؤية امتلاء الحاوية مباشرةً، ومن ثَمَّ معرفة وقت إفراغها.

    تجميع سريع وسهل لكل القطع

    تجميع سريع وسهل لكل القطع

    تجميع سريع وسهل لكل القطع.

    أسطح ناعمة وسهلة التنظيف

    صُمِّمَت العصّارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل الشطف تحت الصنبور.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مضمنة
      إبريق

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      المرحلة الأولى  m
      الطاقة
      700  W
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50/60  Hz
      سعة الإبريق
      0,8  l
      سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
      1.2  l

    • التصميم

      اللون
      معدني

    • الوزن والأبعاد

      قطر أنبوب التغذية
      75  mm

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • QuickClean
      عدد إعدادات السرعة
      المرحلة الأولى

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      الألمنيوم
      مادة الإبريق
      بلاستيك

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.