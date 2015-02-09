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HR2169/01
تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة!
600 واط
ProBlend 5
دورق بلاستيكي سعة لترَين
مطحنتان معدنيتان
محرك فعال بقوة 600 واط لخلط سهل.
شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال.
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها.