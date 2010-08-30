مجموعة Viva عصارة الحمضيات
تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
عصارة الحمضيات HR2744/40 من Philips لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد لبّ قابل للضبط لتحديد كمية اللبّ في العصير بحسب مذاقك الخاص.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجموعة Viva عصارة الحمضيات
تمتع بعصير طازج في ثوانٍ عصارة ليمون للحصول على عصير صافٍ أو مع اللب سعة 0.6 لتر 25 واط محدد بقايا الفاكهة والخضار عكس تلقائي محدد بقايا الفاكهة والخضار
لعصير صافي أو مع بقايا الفاكهة.
إبريق عصير سعة 600 ملل
حافظ على العصير طازجًا لمدة أطول في إبريق العصير هذا.
مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق تصميم صغير الحجم
يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.
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المواصفات العامة
المادة الأساسية
بلاستيك المادة الثانوية
معدنية الإعدادات المبرمجة سابقًا
لا الوظائف
عصارة الحمضيات نوع المنتج
عصارة الحمضيات عدد الحصص
2 أقدام مقاومة للانزلاق
نعم واجهة
عصر العصير يدويًا طول سلك الطاقة
0.7 م مخزن لسلك الطاقة
نعم وظيفة المحافظة على السخونة
لا مؤقت
لا التقنية
عكس تلقائي مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
نعم منظم حراري قابل للضبط
لا مصباح الطاقة
لا مقابض عازلة للحرارة
لا قطع قابلة للغسل في الجلاية
نعم مؤشر مستوى السعة
نعم مادة الدورق
بلاستيك من نوع SAN مادة الشفرة
بلاستيك (PP) خالية من مادة BPA
نعم وظيفة تشغيل نبضي
لا شفرات قابلة للفك
لا القدرة على سحق الثلج
غير منطبق القدرة على خلط المكونات الساخنة
غير منطبق كتيّب الوصفات
غير منطبق مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
الحد الأدنى للضوضاء (Lc) = 72 ديسيبل (A) الكفالة
2 عاماً
المواصفات التقنية
الطاقة
25 الفولتية
230 التردد
50 عدد الوحدات في الحزمة
المرحلة الأولى منتج ببطارية
لا
التوافق
الملحقات المرفقة 1
دليل المستخدم الملحقات المرفقة 2
بطاقة الضمان
ميزة السلامة
شهادة السلامة
نعم إيقاف تشغيل تلقائي
نعم مؤشر درجة الحرارة
لا إيقاف الشفرة تلقائيًا
لا قفل الأطفال
لا
الوزن والأبعاد
طول المنتج
14.5 عرض المنتج
19.7 ارتفاع المنتج
16.4 وزن المنتج
0,535 طول الحزمة
22.2 عرض الحزمة
22.2 ارتفاع الحزمة
25 وزن الحزمة
1.11
متانة
تخزين
>75% محتوى معاد تدويره
بلد المنشأ
تم الإنتاج في
البوسنة والهرسك
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