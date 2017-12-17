مستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات** لعملية تنظيف عميقة وسهلة

يمكنك الحصول على عملية تنظيف مخصّصة في كل مرة تنظّف فيها أسنانك باستخدام تقنية التنظيف التكيّفية التي نقدّمها. تنحني الجوانب الناعمة والمطاطية لتسمح لرأس C3 Premium Plaque Defense بالتكيّف مع منحنيات أسنانك ولثتك الفريدة، مما يؤدي إلى امتصاص أي ضغط زائد وتحسين قوة التنظيف بتقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها. تتكيّف الشعيرات بالتالي مع شكل أسنانك ولثتك، لمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات مقارنة برأس فرشاة عادية** للحصول على عملية تنظيف أعمق في المناطق التي يصعب الوصول إليها.