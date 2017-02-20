HX9062/67
ابتسامة أكثر بياضًا وإشراقًا
قد يخفف الطعام والشراب من ابتسامتك المشرقة. لذا سيعزز رأس الفرشاة W3 Premium White الذي نقدّمه ابتسامتك البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، تزيل شعيرات التلميع البقع عن سطح الأسنان لتبييض الأسنان بطريقة ملحوظة في 3 أيام فقط، مع تزويدك بتنظيف عميق واستثنائي في الوقت نفسه.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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يأتي رأس الفرشاة Premium White من Philips Sonicare مزوّدًا بشعيرات كثيفة ومكّدسة في الوسط، وهي تعمل بجهد لإزالة البلاك والبقع اليومية التي تتراكم على سطح الأسنان نتيجة الطعام والشراب. تسمح الأطراف المرنة للشعيرات بالتكيّف مع شكل أسنانك ولثتك الفريد للحصول على تنظيف عميق وابتسامة أكثر إشراقًا في 3 أيام فقط.
يمكنك الحصول على عملية تنظيف مخصّصة في كل مرة تنظّف فيها أسنانك باستخدام تقنية التنظيف التكيّفية التي نقدّمها. تسمح الجوانب الناعمة والمرنة والمطاطية لرأس Premium White بالتكيّف مع منحنيات فمك الفريدة. تتكيّف الشعيرات مع لثتك وأسنانك، لمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات** مقارنة برأس فرشاة عادية، وذلك للحصول على عملية تنظيف أعمق، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. فضلاً عن ذلك، تسمح تقنية التنظيف التكيّفية بتتبّع خط اللثة بطريقة لطيفة وبامتصاص أي ضغط زائد، كما تقدّم حركة مسح متطورة لشعور فريد داخل الفم ولعملية تنظيف فائقة.
استمتع بتنظيف استثنائي وعملية تبييض يومية بفضل Premium White. يساعد تصميم الرأس المرن على إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف**** عن الأسنان وعلى طول خط اللثة لعملية تنظيف عميقة يمكنك رؤيتها ولمسها.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
تصبح رؤوس فرشاة الأسنان أقل فعالية بعد مرور 3 أشهر على استخدامها، ولكن بفضل ميزة BrushSync™ سيتم تذكيرك بضرورة استبدال الرأس قبل حدوث ذلك. تتعقّب فرشاة أسنانك الذكية وتيرة تنظيف الأسنان ومستوى الضغط، وتنبّهك عندما يحين وقت استبدال الرأس. أليس لديك فرشاة أسنان Sonicare ذكية من Philips؟ ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه حان وقت استبدال الرأس.
تم تصميم كل رؤوس فراشي أسنان Philips Sonicare لتكون آمنة ولطيفة على الأسنان واللثة. ويخضع كل رأس فرشاة لاختبارات صارمة لضمان المتانة والأداء الاستثنائي في كل مرة تنظّف فيها أسنانك.
يتناسب رأس الفرشاة Premium White بشكل مثالي مع أي مقبض لفراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence. ما عليك سوى تثبيت الرأس أو فكّه لعملية تبديل وتنظيف سهلة.
ستحصل دائمًا على أفضل عملية تنظيف ممكنة بفضل ميزة BrushSync™ لإقران الأوضاع***. يقوم رأس الفرشاة W3 Premium White من Philips Sonicare بالمزامنة مع مقبض فرشاة الأسنان Philips Sonicare المزوّد بميزة BrushSync™***، لتحديد وضع تنظيف الأسنان ومستوى القوة المثاليَين للحصول على عملية تبييض استثنائية. ما عليك سوى البدء بتنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
الفوائد الصحية
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