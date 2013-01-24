يوفر حامي البشرة الذي نقدّمه عملية تشذيب سهلة وآمنة

يوفر نظام Protective Guard الذي نقدّمه غطاءً للشفرات تم تصميمه لضمان عدم ملامستها البشرة على الإطلاق أثناء توجيه شعرك نحو عنصر القص بأمان. وتم تصميم نظام Protecive Guard ليصبح التشذيب مريحًا وآمنًا، وللحد من الشعيرات التي لا يتم التقاطها مع الحماية من سحب الشعر، أو شدّه أو الشقوق والجروح.