NT1650/16
راحة قصوى بدون سحب الشعر
تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 1000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك الوصول بسهولة إلى شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه وإزالته براحة. تأكد من أن فتحتَي أنفك نظيفتان قبل الاستخدام وأدخل أداة التشذيب إلى أنفك بحذر بمسافة لا تتخطى 0,5 سم وحركها ببطء بشكل دائري. عند تشذيب شعر الأذن، تأكد من أن الأذنَين خاليتان من الشمع.
إنها أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن والحاجبين مصممة لتوفير السلامة والراحة، ويغطي نظام Protective Guard الشفرات لضمان عدم ملامستها البشرة مباشرةً. تم تصميمها أيضًا للحد من الشعر الذي لم تتم إزالته ومن سحبه أو شدّه.
تقوم أداة التشذيب الدقيق بجانبَين المبتكرة التي نقدّمها بالقص بسرعة وسهولة من أي زاوية وبأي اتجاه.
يوفر لك المقبض غير المالس قبضة أفضل وتحكمًا أكبر عند استخدام أداة تشذيب شعر الأنف للرجال، وتم وضع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بشكل يوفر سهولة التشغيل.
إن أفضل أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن هي تلك التي تلائم روتينك. ما عليك سوى غسل أداة التشذيب بعد استخدامها لإبقائها في حالة مثالية.
ابدأ باستخدام أداة تشذيب شعر الأذن والأنف على الفور، مع البطارية مقاس AA المتوفرة في العلبة.
صُممت كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.