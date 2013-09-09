قص شعر أفراد عائلتك

لم يكن يومًا قص شعر أفراد عائلتك بهذه السهولة. تتميّز أداة قص الشعر هذه بمحرك فعال ولا يحدث أي ضجيج مع تصميم مريح وخفيف الوزن وشفرات ناعمة على البشرة ونصائح للتمشيط، للحصول على أداء مثالي على شعر الأطفال والكبار.