تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في لهّايات ultra air وultra soft المخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى 6 أشهر و18 شهرًا يبلغ 98%.