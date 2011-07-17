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Philips Avent

أكواب مزوّدة بقشة ومعزولة

SCF766/00
Avent
Avent
  • لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول
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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة ومعزولة

    SCF766/00

    لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول

    يحافظ الكوب المزوّد بقشة والمعزول SCF766/00 من Avent على المشروب ساخنًا/باردًا لفترة أطول، ليستمتع الطفل بشكل أفضل بمشروبه/مشروبها! فهو مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة ومعزولة

    لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول

    يحافظ الكوب المزوّد بقشة والمعزول SCF766/00 من Avent على المشروب ساخنًا/باردًا لفترة أطول، ليستمتع الطفل بشكل أفضل بمشروبه/مشروبها! فهو مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران. إكتشف كلّ المميزات

    لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول

    يحافظ الكوب المزوّد بقشة والمعزول SCF766/00 من Avent على المشروب ساخنًا/باردًا لفترة أطول، ليستمتع الطفل بشكل أفضل بمشروبه/مشروبها! فهو مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة ومعزولة

    لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول

    يحافظ الكوب المزوّد بقشة والمعزول SCF766/00 من Avent على المشروب ساخنًا/باردًا لفترة أطول، ليستمتع الطفل بشكل أفضل بمشروبه/مشروبها! فهو مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران. إكتشف كلّ المميزات

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      لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول

      مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامها بمفرده

      • 9 أونصات
      • قشة للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

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      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • مراحل التنمية

        المرحلة
        الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
        إندونيسيا
        Yes
        كوب (260 مل/9 أونصات)
        1  pcs

      • محتويات العبوة

        غطاء يفتح بالدوران مزوّد بقشة
        1  pcs
        قشة مصنوعة من السيليكون
        1  pcs

      • أبعاد المنتج ووزنه

        العمق
        80  mm
        الارتفاع
        260  mm
        الطول
        100  mm
        الوزن
        180  g

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