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  • لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة ومعزولة

    SCF766/00

    لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول

    يحافظ الكوب المزوّد بقشة والمعزول SCF766/00 من Avent على المشروب ساخنًا/باردًا لفترة أطول، ليستمتع الطفل بشكل أفضل بمشروبه/مشروبها! فهو مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران.

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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة ومعزولة

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    لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول

    مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامها بمفرده

    • 9 أونصات
    • قشة للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

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    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

    يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إندونيسيا
      Yes

    • محتويات العبوة

      كوب (260 مل/9 أونصات)
      1  قطعة
      غطاء يفتح بالدوران مزوّد بقشة
      1  قطعة
      قشة مصنوعة من السيليكون
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

    • أبعاد المنتج ووزنه

      العمق
      80  ملليمترًا
      الارتفاع
      260  ملليمترًا
      الطول
      100  ملليمترًا
      الوزن
      180  غ

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