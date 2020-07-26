تحكّم سهل للاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات

استمتع بكل دقيقة من قوائم التشغيل المفضّلة لديك، سواء أكنت تمارس رياضة الهرولة على الأرصفة أم على مسارات مخصصة في الحديقة. يتيح لك جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن التحكّم بقائمة التشغيل الخاصة بك وتشغيل المساعد الصوتي في هاتفك وتلقي المكالمات من دون أن تفوّت أي نغمة.