TAA1105BK/00
من الحديقة إلى الشارع
انغمس في تجربتك بفضل سماعات الرأس المقاومة للتعرّق التي تتيح تناغمًا بين حركاتك والصوت الواضح والجهير المنشِّط. يسمح تصميم مشبك الأذن المرن بتثبيت غطائَي الأذن في مكانهما، ويتميّز السلك بطول مثالي يبلغ 1,2 م لإبقاء هاتفك في جَيبك.إكتشف كلّ المميزات
متوفر في:
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكّنك مشبك الأذن المرن والمحدد الشكل من تعديل وضعية سماعات الرأس الخفيفة الوزن لملاءمة مريحة ومُحكمة بطريقة مثالية. يمكنك التحرك من دون القلق بشأن سقوط سماعات الرأس في تلك اللحظة الحاسمة.
تمت موالفة المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم حجم 15 مم بطريقة مثالية لتقدّم صوتًا واضحًا، كما تحسّن فتحات صوت الجهير أداء الجهير. تتموضع بطانات الأذن بصورة مريحة في الأذن من دون الغوص في قناتها.
استمتع بكل دقيقة من قوائم التشغيل المفضّلة لديك، سواء أكنت تمارس رياضة الهرولة على الأرصفة أم على مسارات مخصصة في الحديقة. يتيح لك جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن التحكّم بقائمة التشغيل الخاصة بك وتشغيل المساعد الصوتي في هاتفك وتلقي المكالمات من دون أن تفوّت أي نغمة.
زد من حدة نشاطك، فسماعات الرأس الرياضية هذه والمقاومة للتعرّق بتصنيف IPX2 قادرة على التحمّل. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ طول الكبل 1,2 م ليصل إلى هاتفك بسهولة من دون أن يعيق تحركاتك.
تأتي سماعات الرأس المثبتة في الأذن هذه مع كبل بطول 1,2 م. بالإضافة إلى ذلك، يحمي المثبّت المطاطي والناعم الموجود بين سماعات الرأس والكبلات اتصال الكبل للحفاظ على تدفق الصوت.
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الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
تصميم
UPC
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