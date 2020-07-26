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    سماعات رأس رياضية مثبتة في الأذن مع ميكروفون

    TAA1105BK/00

    من الحديقة إلى الشارع

    انغمس في تجربتك بفضل سماعات الرأس المقاومة للتعرّق التي تتيح تناغمًا بين حركاتك والصوت الواضح والجهير المنشِّط. يسمح تصميم مشبك الأذن المرن بتثبيت غطائَي الأذن في مكانهما، ويتميّز السلك بطول مثالي يبلغ 1,2 م لإبقاء هاتفك في جَيبك.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس رياضية مثبتة في الأذن مع ميكروفون

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    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

    من الحديقة إلى الشارع

    • مشغّلات حجم 15 مم لصوت واضح
    • تصميم مشبك الأذن لملاءمة محكمة
    • كبل بطول 1,2 م
    • مقاومة للتعرّق بتصنيف IPX2

    سماعات رأس ثابتة مهما تحرّكت

    يمكّنك مشبك الأذن المرن والمحدد الشكل من تعديل وضعية سماعات الرأس الخفيفة الوزن لملاءمة مريحة ومُحكمة بطريقة مثالية. يمكنك التحرك من دون القلق بشأن سقوط سماعات الرأس في تلك اللحظة الحاسمة.

    صوت واضح وجهير منشِّط

    تمت موالفة المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم حجم 15 مم بطريقة مثالية لتقدّم صوتًا واضحًا، كما تحسّن فتحات صوت الجهير أداء الجهير. تتموضع بطانات الأذن بصورة مريحة في الأذن من دون الغوص في قناتها.

    تحكّم سهل للاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات

    استمتع بكل دقيقة من قوائم التشغيل المفضّلة لديك، سواء أكنت تمارس رياضة الهرولة على الأرصفة أم على مسارات مخصصة في الحديقة. يتيح لك جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن التحكّم بقائمة التشغيل الخاصة بك وتشغيل المساعد الصوتي في هاتفك وتلقي المكالمات من دون أن تفوّت أي نغمة.

    مصممة لقوائم التشغيل المناسبة لممارسة التمارين الرياضية

    زد من حدة نشاطك، فسماعات الرأس الرياضية هذه والمقاومة للتعرّق بتصنيف IPX2 قادرة على التحمّل. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ طول الكبل 1,2 م ليصل إلى هاتفك بسهولة من دون أن يعيق تحركاتك.

    كبل بطول 1,2 م

    تأتي سماعات الرأس المثبتة في الأذن هذه مع كبل بطول 1,2 م. بالإضافة إلى ذلك، يحمي المثبّت المطاطي والناعم الموجود بين سماعات الرأس والكبلات اتصال الكبل للحفاظ على تدفق الصوت.

    مشغّلات مصنوعة من النيوديميوم حجم 15 مم وفتحات صوت الجهير

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    مشبك أذن بتصميم مرن ومحدد الشكل لملاءمة محكمة

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    جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن مع ميكروفون

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    مقاومة للتعرّق بتصنيف IPX2

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    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      ‎20 - 20 000
      قطر السماعة
      15 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      96 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      طبقة الموصل
      مطلية بالكروم

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      35.6  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      21.4  سم
      الوزن الإجمالي
      1.61  كلغ
      الارتفاع
      17.8  سم
      GTIN
      1 48 95229 11044 8
      الوزن الصافي
      0.46008  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.14992  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX2
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      10.6  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      8.6  سم
      الارتفاع
      16.7  سم
      الوزن الصافي
      0.05751  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.1785  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.12099  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 11044 5

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.3  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      2.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11044 1
      الوزن الإجمالي
      0.04583  كلغ
      الوزن الصافي
      0.01917  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.02666  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      5.4  سم
      العرض
      4  سم
      العمق
      1.8  سم
      الوزن
      0.01917  كلغ

    • تصميم

      اللون
      أسود
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      • سماعة أذن خطافية
      • ملاءمة مفتوحة

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20121 7

    Badge-D2C

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