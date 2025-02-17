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  • مهما تحرّكت، ستبقى هي ثابتة في مكانها مهما تحرّكت، ستبقى هي ثابتة في مكانها مهما تحرّكت، ستبقى هي ثابتة في مكانها

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية ومفتوحة على الأذن

    TAA1708BK/97

    مهما تحرّكت، ستبقى هي ثابتة في مكانها

    تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية المفتوحة على الأذن هذه سماع كل ما يدور حولك، بالإضافة إلى الموسيقى التي تشغلها.

    إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية ومفتوحة على الأذن

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    • ملاءمة مفتوحة على الأذن
    • مكالمات واضحة

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس بفضل التصنيف IPX4 والمشغّلات القوية بحجم 16 مم. تتميّز سماعات الرأس بمقاومتها الطرطشة وبعدم تأثرها بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعي للقلق حيال التعرّض للمياه أثناء الاستحمام.

    صوت متوازن أينما ذهبت

    تتميّز سماعات الرأس هذه بخوارزمية التعويض التكيفي لمستوى الصوت المتساوي (AELC). تضبط هذه الخوارزمية صوت الجهير والثلاثي لتتمكن من الاستماع إلى أصوات واضحة ومتوازنة سواء أكنت في الخارج وكان مستوى الصوت مرتفعًا أم في الداخل ومستوى الصوت منخفضًا.

    ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة

    لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.

    صوت من دون سماعات رأس. تصميم مفتوح على الأذن

    مع حجرة وخوارزمية مخصصتَين، تنقل تقنية Directional Acoustic الموسيقى إلى قناة الأذن، ما يخفف إلى الحد الأدنى من التسرب والرجفان ويحافظ على التفاصيل والجهير. توفّر هذه التقنية كل مزايا التصميم المفتوح على الأذن مع جودة صوت وراحة محسنتَين.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20~20 كيلوهرتز
      قطر السماعة
      16 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      الحساسية
      98 dB(1 KHz)  ديسيبل
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      الحد الأقصى للنطاق
      10 كحد أقصى  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      51.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      60
      العرض
      42.5  سم
      الوزن الإجمالي
      10.76  كلغ
      الارتفاع
      33.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 15203 5

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX4
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون (مضمّنة)
      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      1
      وقت تشغيل الموسيقى
      8  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      140  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      19  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      13.5  سم
      العمق
      5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 15203 8
      الوزن الإجمالي
      0.1  كلغ
      الوزن الصافي
      0.035  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.065  كلغ

    • الملحقات

      غير ذلك
      دليل البدء السريع
      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      نوع الملامة داخل الأذن
      ملاءمة مفتوحة

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 AI mic

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      نعم
      تنشيط المساعد الصوتي
      زر متعدد الوظائف يعمل بالضبط
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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