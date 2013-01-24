موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة
تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة
تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن. إكتشف كلّ المميزات
موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة
تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة
تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن. إكتشف كلّ المميزات
ما هدف الحياة الكثيرة التنقل بدون أغانيك المفضّلة؟ تزوّدك سماعات الرأس هذه بجهير مدوٍّ من مشغّلات قوية من النيوديميوم حجم 8,6 مم، كما تشتمل على موصل مطلي بالذهب.
استمتع بملاءمة مريحة في الأذن بفضل تصميم الأنبوب الصوتي المريح والأغطية المطاطية لسماعات الأذن القابلة للتبديل والمتوفرة بثلاثة أحجام. استمتع بكل ثانية من النغمات التي تحبها.
يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. ميزة مثالية إذا كان الجهير في الموسيقى على وشك أن يبدأ بطريقة مدوّية ولم تكن تريد أن تفوّت الاستماع إلى أفضل المقاطع.
بفضل جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن، أنت جاهز لطلب أي أمر من المساعد الصوت، سواء أكان إجراء المكالمات أم إرسال الرسائل أم الحصول على إجابات أثناء التنقل.
الصوت
إمكانية الاتصال
التصميم
الكرتون الداخلي
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج