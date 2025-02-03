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  • خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي - وتدوم لأيام! خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي - وتدوم لأيام! خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي - وتدوم لأيام!

    4000 series سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

    TAH4209BK/00

    خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي - وتدوم لأيام!

    مع ما يصل إلى 55 ساعة من التشغيل، ستبقيك سماعات الرأس المثبّتة على الأذن اللاسلكية هذه سعيدًا لأيام بين الشحنات. ستحصل على صوت رائع، وجهير ديناميكي لمستوى صوت أعمق حتى عند مستويات صوت منخفضة، ويمكنك تنشيط إعداد التأخير البطيء لمقاطع الفيديو.

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    متوفر في:

    4000 series سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

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    خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي - وتدوم لأيام!

    • سماعة رأس خفيفة الوزن توضع على الأذن
    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي
    • مدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة
    • مكالمات واضحة
    خفيفة ومريحة للغاية، ويمكنك ارتداؤها ساعات طويلة

    خفيفة ومريحة للغاية، ويمكنك ارتداؤها ساعات طويلة

    صُمِّمت سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن لتوفير الراحة خلال الاستخدام اليومي. ويتميز طوق الرأس المبطن بخفة الوزن لدرجة أنك بالكاد ستشعر بها، ويمكنك ضبط زاوية غطاءَي الأذن ناعمَي الملمس ليناسبا الوضع الذي تريده تمامًا. وكل غطاء أذن مبطن بمادة الميموري فوم: كلما ارتديت السماعات أكثر، أحببتها أكثر.

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    ستحصل على صوت رائع من مشغلات الصوت حجم 32 مم، وستعمل ملاءمة غطاءي السماعات على الأذن على عزل الضوضاء السلبية بشكل جيد. إذا كنت تحب الجهير، فنشط الجهير الديناميكي عبر تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بقوة الصوت الكاملة لأنغامك المفضلة حتى لو كنت تستمع إليها بصوت منخفض.

    مدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة. شحن عبر كابل USB-C

    مدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة. شحن عبر كابل USB-C

    تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة لتتمكن من الاستماع إلى كثير من قوائم التشغيل. ويُعاد شحن السماعة بالكامل خلال ساعتين فقط عبر كابل USB-C، وستمنحك عملية الشحن السريعة خلال 15 دقيقة طاقة كافية لتشغيل الموسيقى مدة ساعتين إضافيتين.

    اتصال Bluetooth متعدد النقاط ثابت

    يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (iOS أو Android) في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون الصوت واضحًا في أثناء المكالمة لأن الميكروفون المخصص يلتقط صوتكَ بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولك.

    تصميم جميل صغير الحجم وقابل للطي يسهل حمله

    خذها معك أينما ذهبت! بفضل ألوانها الأنيقة غير اللامعة وتصميمها القابل للطي، يمكنك اصطحاب سماعات الرأس اللاسلكية التي توضع على الأذن في أي مكان. وأغطية الأذن قابلة للطي والتدوير للداخل لسهولة تخزينها في الجيب أو الحقيبة.

    زر متعدد الوظائف مريح على غطاء الأذن الأيمن

    يتيح الزر متعدد الوظائف سهل الاستخدام الموجود على غطاء الأذن الأيمن إدارة المكالمات أو التحكم في التشغيل وضبط مستوى الصوت. إذا كنت تشاهد مقاطع الفيديو أو الأفلام، فيمكنك استخدام زر الطاقة لتنشيط إعداد زمن الانتقال المنخفض.

    تطبيق Philips Headphones. تحكّم مخصص بالصوت

    يمكنك استخدام التطبيق المصاحب لتنشيط خاصية الجهير الديناميكي أو تشغيل إعداد زمن الانتقال المنخفض عند مشاهدة الفيديوهات. وتتوفر أيضًا مجموعة من أنماط الصوت المضبوطة سابقًا مثل: نمط "الصوت" المثالي للاستماع إلى البودكاست!، هل سبق أن نسيت إيقاف تشغيل سماعات الرأس؟ يمكنك ضبط المؤقِّت الموجود في التطبيق وستتوقف السماعات تلقائيًا.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى البودكاست! تتميز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمشغّلات صوت كبيرة بحجم 32 مم، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تحب الاستماع إليه، فستستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      20 مللي واط
      الحساسية
      112 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.3
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      20.00  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      17.00  سم
      الوزن الإجمالي
      1.170  كلغ
      الارتفاع
      28.50  سم
      GTIN
      1 48 95229 13973 9
      الوزن الصافي
      0.53  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.64  كلغ

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • مكالمات مستلمة
      • رفض المكالمة
      • مكالمة قيد الانتظار
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الطاقة

      وقت تشغيل الموسيقى
      55  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 2 hrs
      وزن البطارية (إجمالي)
      13  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      600  mAh
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      25.1  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      18  سم
      العمق
      5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 13973 2
      الوزن الإجمالي
      0.303  كلغ
      الوزن الصافي
      0.178  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.125  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      15.5  سم
      العرض
      17.6  سم
      العمق
      4.25  سم
      الوزن
      0.160  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      مسطّح / نحو الداخل
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة على الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20349 5

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      زر متعدد الوظائف يعمل بالضبط
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

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