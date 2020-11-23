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  • إليك صوت الجهير مدوي إليك صوت الجهير مدوي إليك صوت الجهير مدوي

    سماعات رأس لاسلكية

    TAH5205BK/00

    إليك صوت الجهير مدوي

    غطِّ أذنيك واشعر بالجهير! تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، للحصول على صوت جهير أعمق بلمسة زر. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة، وشحن سريع واتصال Bluetooth متين جدًا. لن تفوّت أي إيقاع بعد الآن.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية

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    إليك صوت الجهير مدوي

    • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
    • وزن خفيف
    • تصميم قابل للطي وصغير الحجم
    • وقت تشغيل لغاية 29 ساعة
    مشغلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم. زر لتعزيز الجهير.

    مشغلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم. زر لتعزيز الجهير.

    تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن بمشغّلات صوتية قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم تقدّم لك صوتًا واضحًا وجهيرًا غنيًا. وإذا كنت تريد المزيد، فما عليك سوى الضغط على زر تعزيز الجهير وستشعر بالفرق على الفور.

    وقت تشغيل يبلغ 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C

    وقت تشغيل يبلغ 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C

    تحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة بعد شحن لساعتين بواسطة USB-C. وإذا أصبحت الطاقة منخفضة، فستساهم عملية شحن سريعة لمدة 15 دقيقة بالحفاظ على تشغيل الموسيقى لأربع ساعات إضافية. كذلك، يسمح لك الكبل المضمّن والقابل للفصل باستخدام سماعات الرأس هذه بطريقة سلكية أيضًا.

    عصبة رأس خفيفة الوزن قابلة للضبط ومبطّنة.

    تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.

    تصميم قابل للطي وصغير الحجم لتخزين سهل.

    استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.

    زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

    ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      40 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      < 50 مللي واط
      الحساسية
      90 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.0
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      سلك قابل للفك
      نعم
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth
      مأخذ سماعات الرأس
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      18.5  سم
      الوزن الإجمالي
      1.5  كلغ
      الارتفاع
      26.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 10971 8
      الوزن الصافي
      0.69  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.81  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      1 قطعة
      وقت تشغيل الموسيقى
      29  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      21 ساعة
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 4 hrs
      وزن البطارية (إجمالي)
      8.3  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      400  mAh
      فترة الاستعداد لعمر البطارية
      166 hr
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      24  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      5.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10971 1
      الوزن الإجمالي
      0.37  كلغ
      الوزن الصافي
      0.23  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.14  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      19.5  سم
      العرض
      18.5  سم
      العمق
      4  سم
      الوزن
      0.21  كلغ

    • الملحقات

      كبل الصوت
      كبل استيريو حجم 3,5 مم، الطول = 1,2 م
      دليل البدء السريع
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      مسطّح / نحو الداخل
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة فوق الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20092 0

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      نعم
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

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