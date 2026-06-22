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  • سماعات مفتوحة على الأذن. يمكن تركيبها من 4 اتجاهات. سماعات مفتوحة على الأذن. يمكن تركيبها من 4 اتجاهات. سماعات مفتوحة على الأذن. يمكن تركيبها من 4 اتجاهات.

    سماعات أذن لاسلكية بالكامل مفتوحة على الأذن

    TAQ4000WT/97

    سماعات مفتوحة على الأذن. يمكن تركيبها من 4 اتجاهات.

    سواء أكنت تمارس رياضة المشي أو التمارين الرياضية، أو تستمع إلى الموسيقى أو البودكاست، فإن سماعات الأذن المفتوحة هذه توفر صوتًا رائعًا أثناء التنقل. وتتيح لك خطافات الأذن القابلة للتعديل ضبط المقاس للحصول على أقصى قدر من الراحة، بينما يتيح لك تصميمها المفتوح سماع العالم المحيط بالإضافة إلى ما تستمع إليه.

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    متوفر في:

    سماعات أذن لاسلكية بالكامل مفتوحة على الأذن

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    مراجعة كل مفتوح على الأذن

    سماعات مفتوحة على الأذن. يمكن تركيبها من 4 اتجاهات.

    • سماعات أذن مفتوحة لاسلكية بالكامل
    • خطافات أذن قابلة للتعديل في 4 اتجاهات
    • وقت تشغيل لغاية 36 ساعات
    • Bluetooth® 6.0

    خطافات أذن قابلة للتعديل بأربعة اتجاهات لتوفير ملاءمة مثالية مفتوحة على الأذن

    لكل أذن شكلها الخاص، لذا توفر لك هذه السماعات أربعة خيارات لتناسبك تمامًا. خطافات ناعمة ومرنة تلتف حول أذنيك ويمكن تعديلها في أربعة أوضاع لتوفير راحة ثابتة طوال اليوم، حتى مع ارتداء النظارات.

    صوت رائع للموسيقى والبودكاست

    توفر المشغلات الدقيقة بتقنية التوصيل الهوائي صوتًا طبيعيًا ومتوازنًا داخل قناة أذنك، بغض النظر عن المقاس الذي تختاره. تُسمع الأصوات بوضوح تام في البودكاست، فيما يجمع الصوت كامل النطاق بين الجهير والمتوسط والعالي للحصول على تجربة موسيقية متكاملة.

    مدة تشغيل تصل إلى 36 ساعة مع الشحن من العلبة

    يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 8 ساعات، و28 ساعة إضافية من العلبة. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، فضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة لمدة 10 دقائق للحصول على ساعة إضافية. تستغرق عملية إعادة شحن سماعات الأذن بالكامل ساعتَين، ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فيما يتم شحن الأخرى.

    مقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP55

    بفضل تصنيف IP55، فإن سماعات الأذن المفتوحة هذه جاهزة لأي شيء قد يخبئه لك يومك. ستتحمل التمارين الرياضية الشاقة، والشوارع المتربة، والمسارات الموحلة، والأمطار الخفيفة من دون أي انقطاع.

    اتصال Bluetooth®‎ متعدد النقاط وإقران سهل

    يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth®‎ 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا Google Fast Pair.

    تجعل تقنية الميكروفونات الأربعة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

    تتميز هذه السماعات بإعداد مكوّن من أربعة ميكروفونات، يعمل اثنان منها، إلى جانب خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لخفض الضوضاء، على تقديم مكالمات واضحة للغاية. حتى إن كنت تتحدث من مقهى مزدحم، سيُسمع صوتك بوضوح ولن ينشغل من تتحدث معه بما يدور حولك.

    تطبيق Philips Headphones. خصّص تجربتك

    هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت AI Neural EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتفعيل الجهير الديناميكي وإدارة الأجهزة المتصلة وتحديث البرنامج الثابت والمزيد.

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من RCS. تغليف مسؤول

    نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      15.8 مم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      30 ملي واط
      الحساسية
      128 ديسيبل (1 كيلو هرتز، 126 مللي فولت)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      6.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      26.50  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      24.30  سم
      الوزن الإجمالي
      4.08  كلغ
      الارتفاع
      24.30  سم
      GTIN
      1 48 95229 17984 1
      الوزن الصافي
      2.59  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      3.76  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      تحكّم باللمس
      المقاومة للمياه
      IP55
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس
      أضواء أمان LED
      نعم

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      12.40  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      11.40  سم
      الارتفاع
      10.90  سم
      الوزن الصافي
      0.32  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.46  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.14  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 17984 8

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      8 + 28  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      10 mins for an hour
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      17.3  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      720  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      70  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      11.7  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      11.6  سم
      العمق
      3.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 17984 4
      الوزن الإجمالي
      0.134  كلغ
      الوزن الصافي
      0.108  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.026  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة بخطاف أذن
      الملاءمة على الأذن
      مفتوح على الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      ملاءمة مفتوحة

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics on each side

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الأبعاد

      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      4,45 × 4,06 × 1,28 سم
      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      ‎8.52 x 5.97 x 2.81
      الوزن الإجمالي
      0.074 كلغ

    • الاستدامة

      غلاف بلاستيكي
      غلاف بلاستيكي يحتوي على 69% من البولي كربونات المعاد تدويره بعد الاستهلاك والمعتمد من RCS طراز TE-00132492

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