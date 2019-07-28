TASH402BL/00
حافظ على برودتك.
اظهر بأفضل حلّة مع سماعات الرأس الرياضية على الأذن اللاسلكية المقاومة للتعرّق. فهي خفيفة الوزن ومريحة وتضمّن لك وقت تشغيل يستمر لمدة 20 ساعة بمجرد شحنها مرة واحدة فقط. وتسمح لك وسادتا غطائَي الأذنَين المبرّدتان بالحفاظ على تركيزك عندما تزداد حرارة التشويق.إكتشف كلّ المميزات
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر لك سماعة الرأس هذه ما يصل حتى 20 ساعة من التشغيل المتواصل للاستمتاع بدون قلق أثناء الاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل.
دع قوائم التشغيل المناسبة لممارسة التمارين الرياضية تنقلك إلى مستوى آخر مختلف تمامًا. فالمشغلات الصوتية المعدّلة بشكل مثالي والمصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم تقدّم لك صوت جهير كفيلاً بتحفيزك لمتابعة التمرين. والجزء الخلفي المقفل يعزل الضوضاء الهامدة بشكل رائع، ما يسمح لك بالاستمتاع بموسيقاك وأغانيك بدون إزعاج الآخرين.
يتضمّن غطاءا الأذنين المبردان الناعمان والمساميان جل للتبريد: وبالتالي، مهما بذلت جهدًا في ممارسة التمارين الرياضية، ستبقى سماعات الرأس باردة على بشرتك. ويمكن فصل هاتين الوسادتين لتنظيفهما بسهولة.
لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.
يتضمّن غطاءا الأذنين المبردان الناعمان والمساميان جل للتبريد: وبالتالي، مهما بذلت جهدًا في ممارسة التمارين الرياضية، ستبقى سماعات الرأس باردة على بشرتك. ويمكن فصل هاتين الوسادتين لتنظيفهما بسهولة.
غُص في عالم الصوت النقي والطبيعي بفضل المشغلات المعدّلة بشكل مثالي حجم 40 مم. فقد تم تصميم سماعة الرأس الرياضية بطريقة دقيقة لتقدم لك صوتًا طبيعيًا نقيًا ودقيقًا تمامًا، مهما اختلفت الموسيقى التي تستمتع إليها.
غطاءا الأذنَين القابلان للطي بشكل مسطّح يسهل تخزينهما.
تتميّز سماعات الرأس الرياضية هذه بتصنيف IPX4 في مقاومة الطرطشة. فهي تقاوم الطرطشة مهما كان الاتجاه الذي تصدر منه، ويمكنها أن تتحمل التعرّق. لذا، يمكنك ممارسة التمارين الرياضية بقدر ما تريد، حتى أثناء هطول الأمطار.
إذا كنت بحاجة إلى تشجيع إضافي، يسمح لك الشحن السريع بتشغيل الموسيقى لفترة تصل إلى ساعتين بعد شحنها لمدة 10 دقائق فحسب.
يبدو تصميمها الأنيق رائعًا سواءً كنت تحاول الظهور بأفضل حلة أو تريد لقاء بعض الأصدقاء بعد انتهاء جلسة التمارين في النادي. وغطاءا الأذنين القابلان للطي بشكل مسطّح يسمحان بتخزينها بسهولة.
تسمح لك الأزرار السهلة الاستخدام بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا وتلقي المكالمات وضبط مستوى الصوت، وذلك من دون لمس هاتفك الذكي. فسماعات الرأس جاهزة للإقران حالما تتحول إلى استخدام تقنية Bluetooth. وبعد إقرانها، تتذكر الجهاز الأخير الذي تم إقرانها به.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
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